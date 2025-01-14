Bolt вошел в ТОП-10 самых дорогих стартапов Европы

Однако данные показывают, что за последние два года статуса „единорога“ добилось гораздо меньше компаний, чем в 2021 и 2022 годах, а успех европейских технологических компаний далек от показателей некоторых американских частных технологических компаний. Например, компания OpenAI, разработчик ChatGPT, недавно была оценена в 157 миллиардов долларов США.

Но и европейские компании продолжают стремительно развиваться.

Sifted собрал данные о наиболее ценных стартапах и быстрорастущих компаниях. Среди них есть и эстонская фирма Bolt, специализирующаяся на такси, доставке еды и каршеринге.



Десять самых дорогих стартапов Европы:

1. Revolut: 43 млрд евро

2. Rapyd: 14,5 млрд евро

3. Klarna: 14 млрд евро

4. Celonis: 12,5 млрд евро

5. Checkout.com: 9 миллиардов евро

6. Octopus Energy: 8,6 млрд евро

7. N26: 8,6 млрд евро

8. Personio: 8,1 млрд евро

9. Bolt: 7,4 млрд евро

10. Blockchain.com: 6,7 млрд евро

Bolt

К концу третьего квартала 2024 года крупнейшими работодателями в стартап-секторе стали Wise, Bolt и Playtech. В Wise работало 2028 человек, что на 132 человека больше, чем годом ранее. Вторым по величине работодателем является Bolt с численностью сотрудников 1321, что на 34 человека больше, чем год назад. Третье место занимает Playtech, где работает 653 человека, хотя это на 9 человек меньше, чем в прошлом году. В число крупнейших работодателей также вошли Yolo (553 сотрудника) и Swappie (435 сотрудников) — обе компании увеличили численность сотрудников за год.

За три квартала этого года стартапы выплатили 283,7 миллиона евро налогов на рабочую силу. Основной вклад внесла компания Bolt, перечислившая 31,1 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли Wise (28 млн евро) и Playtech (13,8 млн евро), далее следуют Yolo (11,7 млн евро) и Pipedrive (11,4 млн евро).

Га Bolt обратили внимание и в США. По словам журналиста Forbes Йэна Мартина, Bolt — достойный конкурент Uber. История эстонской фирмы привлекла внимание Мартина, так как Виллигу было всего 19 лет, когда он ее основал. Журналиста вдохновило то, как молодому человеку удалось превратить небольшой стартап в серьезного конкурента ведущей американской платформы по услугам таксоизвоза Uber.

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