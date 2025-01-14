„Хорошо, что в цивилизованной Эстонии не задержался“. Российские интернет-пользователи уничтожили бывшего футболиста „Левадии“ и „Калева“
Российский футболист Евгений Кабаев, выступавший за эстонские клубы высшей лиги в период с 2009 по 2019 год, рассказал о том, как эстонская полиция оштрафовала, задержала, а потом и депортировала его из страны. Воспоминания форварда вызвали резонанс в социальных сетях, а пользователи из России в подавляющем большинстве встали на сторону эстонского государства.
По словам бывшего нападающего таллиннской „Левадии“ Евгения Кабаева, наиболее ярко предвзятое отношение к русским он ощущал на границе.
„Полицаи все, конечно, к русским не очень. Ну, это мягко сказать. Почему я так их назвал? – Потому что это эстонские полицаи. Как их еще назвать? На самом деле, они всегда недолюбливали русских. Стоишь часами на границе, видят русские номера – начинают докапываться, обыскивать, шмонать машину. Если номера эстонские – зеленый свет,“ – рассказал экс-нападающий „Левадии“ Евгений Кабаев в эфире YouTube-канала „СБГ Шоу“.
Футболист отметил, что, по его мнению, эстонская полиция „всегда недолюбливала русских,“ и он это „ощутил на себе.“
Высказывания Евгения Кабаева вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Один из комментаторов под видео на YouTube подверг критике слова экс-нападающего „Левадии“, выразив недоумение по поводу его заявлений.
„Хотел рассказать крутых историй. Только идиотом себя выставил. Хорошо, что в цивилизованной Эстонии не задержался“, — написал пользователь под ником @Ign87.
Однако, как отметил Евгений Кабаев, в бытовой сфере, например, в магазинах, он не сталкивался с проявлениями дискриминации. По его словам, в повседневной жизни отношение к русским было вполне спокойным.
За что Кабаева депортировали из Эстонии?
Также Кабаев рассказал о том, как его за серьезное превышение скорости задержали на двое суток, а впоследствии депортировали в Россию.
„Ты сидел в СИЗО из-за тачки?“ - вопрос от ведущего подкаста.
„В Эстонии два дня. Нормальный опыт был. Нарушил скорость не намного – на 42 км/ч, а меня на мотоцикле догнал полицай. Он мне на месте сразу говорит платить штраф 800 евро, показывает скорость – там 142 км/ч. Я говорю, что это не моя скорость. Я нарушил, но не настолько. У меня было, может, 125 км/ч. Короче, на дурака. Я отказался платить 800 евро, сказал, что это не моя скорость, вы ####### [врете]. Сказали ехать в полицию и писать заявление. А я в этот момент стоял на границе, ехал в Россию.
Приехали в полицию, я написал объяснительную, что я нарушил, обгонял, но моя скорость была 125 км/ч, а не 142 км/ч. Это высокая погрешность. Он выглянул из-за угла, стрельнул мне камерой с мотоцикла.
Ну и все, пожали руки. Я поехал на границу, мне же надо был выезжать в Россию. Надо было 1-2 часа ждать. И #### подъезжает полицейская машина, выходят 4 спецназовских эстонских бойца, подходят ко мне, говорят: „Отдайте свой документы и машина, мы вас садим в тюрьма“ [с акцентом]“. Посадили в машину, сели со мной с двух сторон, чтобы я не убежал не дай бог, привезли в участок, сразу забрали паспорт“ - ответил футболист.
„Я потом в интернете смотрю, у нас [в России] за это штраф 750 рублей (меньше 8 евро - прим. RusDelfi). А в Эстонии ##### угроза государству“, - прокомментировал нарушитель.
Также новость о высказываниях Кабаева привлекла внимание на российском спортивном портале Sports.ru, где пользователи оставили множество саркастических и ироничных комментариев (орфография и пунктуация сохранены).
„Ну вообще, конечно, очень странно, что на границе машины с номерами другого государства шмонают. Никогда бы не подумал, что такое может быть,“ — с сарказмом написал пользователь под ником banchik1.
„Эстонцы тщательно проверяют машины иностранцев на въезде в свою страну. Ну, просто негодяи какие-то, что себе позволяют. Видят российские номера – должны без досмотра пропускать и угодливо улыбаться),“ — добавил agentkuper.
„Да, хорошо, что у нас православные правильные милиционеры. Увидев машину не из другого государства, а даже из другого региона своей же страны, сразу её останавливают, водителю выносят каравай и квас, танцуют приветственный танец, а в кустах лежит надувная женщина! Да! Хорошо-то как!“, — язвительно заметил пользователь БилльХансен.
„Забавно, что Кабаев в Эстонии отыграл по времени бóльшую часть всей карьеры, заметно бóльшую, чем в России. Видимо, мазохист“, — пишет Vanek1411.
„Многократно был в Эстонии, ни разу не видел и намёка на какую-то русофобию (в отличии от Грузии, например), везде на улицах русская речь, русских по ощущению в том же Таллине процентов сорок, кругом спокойные и дружелюбные люди“, — пишет Властимил.
„У нас штраф 750 рублей. С какого перепуга эстонцы русского по эстонским законам судят? Это что за русофобия?!?“ - добавил сарказма в комментарии Ubriaco_Belloccio.
„Ну вот, еще одно доказательство, что Эстония адекватная страна, где закон защищает граждан от неадекватов“ - самый заплюсованный комментарий от пользователя с ником Джанлука Нальюка.
„Жаль, что на 2 дня всего лишь“, - добавил пользователь Мартинелли.
„С ним еще и по-русски везде говорили, а этот дебил недоволен, что с акцентом“, - добил футболиста юзер с ником Самоделкин.
Евгений Кабаев также рассказал о доходах футболистов в Эстонии. По его словам, в период его выступлений средняя зарплата футболиста в стране составляла от 1 до 2 тысяч евро, а у топовых игроков – от 3 до 5 тысяч евро. Самую высокую зарплату в 3,5 тысячи евро он получал в 2010–2011 годах.
Российского футболиста выслали из Эстонии в 2019 году
В сентябре 2019 года экс-футболист таллиннской „Левадии“ Евгений Кабаев был задержан мотополицейским Нарвского отделения полиции на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва, когда автомобиль Volkswagen под его управлением разогнался до скорости не менее 132 км/ч. Водитель, находившийся в Эстонии на основании визы, на тот момент уже дважды нарушал правила за превышение скорости. Выписанные ему ранее штрафы он не оплатил.
Суд назначил Кабаеву арест сроком на двое суток, а 31 июля 2019 года его виза была аннулирована Департаментом полиции и пограничной охраны. Также был установлен запрет на въезд в Эстонию, который действовал до 31 июля 2020 года.
В середине августа того же года „Левадия“ расторгла трудовое соглашение с Кабаевым. Договор с „Левадией“ был заключен 17 июля 2019 года и должен был действовать до конца 2020 года. В итоге Кабаев успел сыграть два матча за таллиннский клуб и забить один гол в ворота вильяндиского „Тулевика“.
Ранее Евгений Кабаев выступал за силламяэский „Калев“ с 2009 по 2010 год, с 2012 по 2014 год и с 2015 по 2016 год, а также играл за финский „Оулун Паллосеура“, российские клубы „Петротрест“ и „Карелия“, а также индонезийскую „Персию“ из Джакарты. После завершения чемпионата Эстонии-2016 он уехал из „Калева“ в пражский „Богемианс“. Его последним клубом перед подписанием контракта с „Левадией“ был российский „СКА-Хабаровск“. В 2020 году он переехал в Таиланд, где подписал контракт с клубом второй лиги „Самутсакхон“ и забил гол в дебютной игре.