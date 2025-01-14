„Хорошо, что в цивилизованной Эстонии не задержался“. Российские интернет-пользователи уничтожили бывшего футболиста „Левадии“ и „Калева“

По словам бывшего нападающего таллиннской „Левадии“ Евгения Кабаева, наиболее ярко предвзятое отношение к русским он ощущал на границе.

„Полицаи все, конечно, к русским не очень. Ну, это мягко сказать. Почему я так их назвал? – Потому что это эстонские полицаи. Как их еще назвать? На самом деле, они всегда недолюбливали русских. Стоишь часами на границе, видят русские номера – начинают докапываться, обыскивать, шмонать машину. Если номера эстонские – зеленый свет,“ – рассказал экс-нападающий „Левадии“ Евгений Кабаев в эфире YouTube-канала „СБГ Шоу“.

Футболист отметил, что, по его мнению, эстонская полиция „всегда недолюбливала русских,“ и он это „ощутил на себе.“

Высказывания Евгения Кабаева вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Один из комментаторов под видео на YouTube подверг критике слова экс-нападающего „Левадии“, выразив недоумение по поводу его заявлений.

„Хотел рассказать крутых историй. Только идиотом себя выставил. Хорошо, что в цивилизованной Эстонии не задержался“, — написал пользователь под ником @Ign87.

Однако, как отметил Евгений Кабаев, в бытовой сфере, например, в магазинах, он не сталкивался с проявлениями дискриминации. По его словам, в повседневной жизни отношение к русским было вполне спокойным.

За что Кабаева депортировали из Эстонии?

Также Кабаев рассказал о том, как его за серьезное превышение скорости задержали на двое суток, а впоследствии депортировали в Россию.

„Ты сидел в СИЗО из-за тачки?“ - вопрос от ведущего подкаста.

„В Эстонии два дня. Нормальный опыт был. Нарушил скорость не намного – на 42 км/ч, а меня на мотоцикле догнал полицай. Он мне на месте сразу говорит платить штраф 800 евро, показывает скорость – там 142 км/ч. Я говорю, что это не моя скорость. Я нарушил, но не настолько. У меня было, может, 125 км/ч. Короче, на дурака. Я отказался платить 800 евро, сказал, что это не моя скорость, вы ####### [врете]. Сказали ехать в полицию и писать заявление. А я в этот момент стоял на границе, ехал в Россию.