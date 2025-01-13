Швеция поддержит операцию НАТО по защите кабелей в Балтике

Швеция направляет три военных корабля и самолет радиолокационной разведки для участия в операции НАТО, призванной обеспечить защиту глубоководных кабелей связи в Балтийском море. Об этом сообщил премьер-министр скандинавского королевства Ульф Кристерссон в воскресенье, 12 января, на полях конференции по безопасности в шведском городе Сэлен.

„Эти военные корабли будут переданы под командование НАТО и создадут лучшие условия для морской ситуационной осведомленности в Балтийском море. Это крупный и важный вклад Швеции“, - указал в ходе своего выступления на той же конференции министр обороны королевства Пол Йонсон.

Операция НАТО по патрулированию акватории Балтийского моря проводится на фоне нескольких случаев повреждения там глубоководных кабелей, к которым могут быть причастны танкеры из так называемого „теневого флота“ РФ, а также китайское судно Yi Peng 3. Сколько всего кораблей стран НАТО будут задействованы в этой операции, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе не сообщали. По данным агентства dpa, их будет около десяти.

Не выдвигая конкретных обвинений, Ульф Кристерссон отметил на брифинге в Сэлене, что ситуация, при которой в Балтийском море то и дело происходят „странные вещи“, позволяет предположить, что за ними могу стоять враждебные намерения. „Швеция и ее соседи больше не будут этого терпеть“, - подчеркнул он.

Повреждения кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемся 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией. Финская полиция ведет расследование по подозрению в акте диверсии.