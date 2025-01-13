Северная Европа и Балтия выступают за понижение цен на нефть РФ

Издания указывают, что письмо с соответствующим предложением было направлено в Еврокомиссию министрами иностранных дел.

В частности, под обращением поставила свою подпись глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. „Чем ниже цены на российскую нефть, тем быстрее наступит мир“, - заявила она в этой связи на конференции по обороне в городе Сэлене.

Как подсчитала министр, снижение цены на 10 долларов за баррель означало бы для России потери в размере 200 миллиардов долларов в год, что соответствует 15 % российского военного бюджета. В октябре 2022 года ЕС и страны „Большой семерки“ договорились, что российская нефть не должна продаваться по цене, превышающей 60 долларов США за баррель.

Борьба с „теневым флотом“ РФ

В то же время глава МИД Швеции пообещала, что ее страна активизирует усилия по борьбе с российским „теневым флотом“. Подразумеваются перевозящие российскую нефть танкеры, которые ходят под иностранными флагами. Их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для „теневого флота“ используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти. Как напоминает агентство Reuters, после введения в конце 2022 года западными странами ценового потолка Россия перенаправила свою нефть на продажу в Китай и Индию. На этих рынках она продается с большими скидками относительно мировых цен, однако все же выгоднее, чем по установленной на Западе допустимой цене.

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