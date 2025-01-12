Скандал: полиция сняла с рейса Finnair финского депутата

Полиция сняла с рейса авиакомпании Finnair депутата от партии „Истинные финны“ Томи Иммонена в субботу, 11 января. Первой об этом сообщила газета Iltalehti.

По данным газеты, Иммонен, который казался пьяным, долго препирался с экипажем самолёта и отказался покинуть борт, несмотря на просьбы. В конечном итоге полиция выпроводила его из самолёта. Из-за этого инцидента, по информации газеты, рейс в Бангкок задержался примерно на час.

Иммонен подтвердил Iltalehti, что полиция сняла его с рейса. Он заявил, что экипаж самолёта посчитал его слишком пьяным, чтобы он мог подняться на борт. Аналогичный комментарий депутат дал и шведской редакции Svenska Yle.

– Каждый может подумать, что я не способен управлять самолётом, но, возможно, я всё же способен путешествовать и сидеть на своём месте, – пояснил Иммонен журналисту Yle.

Фракция „Истинных финнов“ была вынуждена прокомментировать ситуацию.

– Информация, появившаяся в СМИ о действиях нашего представителя на борту самолета, неприятна. Мы связались с ним по этому поводу, – написал председатель фракции Яни Мякеля в сервисе X.

Он не стал комментировать возможные последствия. Мякеля выразил надежду, что Иммонен сам разберётся в случившемся с авиакомпанией и, возможно, с другими сторонами.

Finnair: „Это делается ради безопасности“

Директор по коммуникациям Finnair Пайвют Таллквист подтвердила, что вчера вечером с рейса в Бангкок был снят пассажир.

– Так поступают, если пассажир ведёт себя вызывающе и отказывается следовать инструкциям персонала. Это делается ради безопасности всех.

По словам Таллквист, к подобным мерам приходится прибегать время от времени.

Finnair (финский: Finnair Oyj, шведский: Finnair Abp) — государственный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны. Базируется в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Входит в альянс Oneworld. Основным акционером является правительство Финляндии. Finnair и дочерние компании занимают доминирующее положение во внутренних и международных авиаперевозках в Финляндии.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить