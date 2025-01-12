„Мы все знаем, что происходит в Украине“. Норвежские биатлонисты сделали трогательный жест на цветочной церемонии
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе норвежские спортсмены, занявшие весь пьедестал почета, поднялись на подиум с флагом Украины.
11 января в немецком Оберхофе прошла мужская гонка преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону.
Первое место завоевал Стурла Легрейд, преодолев дистанцию за 33:25.5 с двумя промахами на четырёх огневых рубежах. На втором месте финишировал Тарьей Бё, которому удалось подняться на 14 позиций со старта. Замкнул тройку призёров Йоханнес Бё, начавший гонку с 13-го места.
Мужская гонка преследования
1. Стурла Легрейд (Норвегия) (1+0+0+1) 33:25.5
2. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0+1+0) +5.2
3. Йоханнес Бе (Норвегия) (1+0+0+1) +19.7
6. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+1+1+0) +25.8
Героем дня стал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Как и в спринте, где он занял четвёртое место, Пидручный показал высокий результат, завершив гонку на шестом месте. Это позволило ему принять участие в цветочной церемонии, куда он вышел с флагом Украины. Однако держал флаг он не один: его коллеги по гонке, вошедшие в топ-6, поддержали этот жест, чтобы выразить солидарность с Украиной.
Пидручный был тронут таким поступком, о чём рассказал в интервью NRK: „У меня просто нет слов“. Победитель гонки Стурла Легрейд пояснил, что участники хотели поддержать украинца и его народ. „Мы все знаем, что происходит в Украине“, — отметил он.
„Еще одна драйвовая гонка. Во второй раз подряд я в цветочной церемонии. Невероятно радует стабильность. Норвежская команда подняла украинское знамя на подиум. Французские спортсмены тоже приобщились к общему фото.
Переполняют эмоции и благодарность этим невероятным ребятам. Не устаю повторять „спасибо“ вам за поддержку. О вас говорит вся наша страна, а благодаря вам об Украине говорит весь биатлонный мир“, – написал Пидручный в Instagram.
Дмитрий Пидручный, который ранее провёл три месяца на фронте, использует свои стартовые номера для сбора средств в поддержку Украины. В этом деле ему помогают и норвежские биатлонисты. „Один из номеров, на котором я оставил автограф, был продан на аукционе за 6000 евро. Эти деньги пошли на помощь украинским школам“, — рассказал Йоханнес Тиннес Бё.
Жест норвежских биатлонистов не вызвал вопросов у Международного союза биатлонистов (IBU). Пресс-секретарь IBU Кристиан Винклер подтвердил, что всё было в рамках правил: „Мы с момента вторжения России разрешили наносить изображения украинского флага на оружие. Кроме того, подобные случаи уже имели место, например, когда Андрей Расторгуев поднимал флаг Латвии на чемпионате мира. Проблем в этом нет“.