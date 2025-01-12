ВИДЕО | Сыгравший на ноль Карл Якоб Хейн помог своему клубу одержать четвёртую победу в Ла Лиге

Уже на 22-й секунде матча „Вальядолид“ получил шанс открыть счет: после перехвата мяча на половине поля „Бетиса“ Ануар пробил из штрафной, но не попал в створ ворот. На 8-й минуте Марио Мартин после штрафного удара направил мяч головой в дальний угол, однако он прошел рядом со штангой.

Первый опасный момент у „Бетиса“ возник на 14-й минуте, когда Джовани Ло Чельсо пробил из штрафной „Вальядолида“, но мяч прошел мимо ворот Карла Якоба Хейна. Через шесть минут Абде Эззалзули пробил с линии штрафной, однако его удар оказался выше перекладины.

В концовке спокойного первого тайма нападающий „Вальядолида“ Маркос Андре упустил возможность замкнуть прострел с левого фланга, отправив мяч рядом со штангой. В ответ Ло Чельсо исполнил штрафной удар с дистанции около 30 метров, но мяч прошел выше ворот. Для эстонского голкипера Карла Якоба Хейна первая половина встречи прошла без серьезной нагрузки — за 45 минут он ни разу не вступил в игру.

На 54-й минуте Карл Якоб Хейн совершил первый сейв в матче, уверенно поймав удар низом Абде Эззалзули. Через четыре минуты „Вальядолид“ вышел вперед благодаря голу Кике Переса, который замкнул передачу Лукаса Розы. Вдохновленные забитым мячом, хозяева активно пытались забить второй гол, но попытки Маркоса Андре завершились ударами мимо ворот „Бетиса“.

Концовка матча стала серьезным испытанием для „Вальядолида“. С 75-й минуты „Бетис“ начал создавать опасные моменты: Хуанми, получив передачу от Хесуса Родригеса, пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой. В добавленное время „Бетис“ усилил давление, а „Вальядолид“ всей командой сосредоточился на обороне. На первой добавленной минуте Хейн проявил мастерство, отразив мощный удар низом Родригеса в ближний угол. На предпоследней минуте капитан „Вальядолида“ Хави Санчес спас свою команду, выбив мяч с линии ворот.

В заключительные секунды Хейн уверенно поймал слабый удар головой вратаря „Бетиса“ Франсиско Вьетеса, завершив напряженный матч.

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