Новости России
11.01.2025, 18:40

В аэропортах Уфы, Кирова, Ижевска и других городах России введены ограничения на полеты

 
Cамолет. Иллюстративное фото
Cамолет. Иллюстративное фото
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Авиагавани временно не выпускают и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.

Ограничительные меры введены „для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“, заявили в Росавиации, не приводя подробностей. В последнее время с такой формулировкой аэропорты в РФ чаще всего закрывают из-за атак украинских беспилотников.

Аэропорты Самары, Ульяновска, Уфы, Ижевска и Казани закрыли „для обеспечения безопасности полетов“. Аэропорт Ульяновска возобновил работу. Также были закрыты аэропорты Уфы, Кирова и Ижевска, а также — повторно — Казани и Нижнекамска.

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