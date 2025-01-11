11.01.2025, 18:40
В аэропортах Уфы, Кирова, Ижевска и других городах России введены ограничения на полеты
ФОТО: | Delfi Meedia
Авиагавани временно не выпускают и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.
Ограничительные меры введены „для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“, заявили в Росавиации, не приводя подробностей. В последнее время с такой формулировкой аэропорты в РФ чаще всего закрывают из-за атак украинских беспилотников.
Аэропорты Самары, Ульяновска, Уфы, Ижевска и Казани закрыли „для обеспечения безопасности полетов“. Аэропорт Ульяновска возобновил работу. Также были закрыты аэропорты Уфы, Кирова и Ижевска, а также — повторно — Казани и Нижнекамска.