За рубежом
11.01.2025, 15:31

В Балтийском море буксируют танкер из российского „теневого флота“

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Танкер Eventin
Танкер Eventin
ФОТО: HANDOUT | AFP

Поврежденный нефтяной танкер Eventin, который связывают с российским „теневым флотом“, взяли на буксир, сообщает телеканал „Дождь“, со ссылкой на немецкое издание NDR.

Операция по буксировке судна займет примерно восемь часов. Танкеру предстоит преодолеть 25 километров до места назначения, расположенного к северо-востоку от мыса Аркона на острове Рюген. Там судно будет удерживаться до дальнейших распоряжений.

Танкер Eventin направлялся из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Однако в пятницу около полудня вблизи острова Рюген судно потеряло управление, предположительно из-за попадания на мель. Greenpeace утверждает, что этот корабль относится к российскому „теневому флоту“, который используется для обхода санкций при продаже нефти. На борту судна находится 99 тонн топлива.

Судно связано с компанией Wanta Shipping LLC-FZ, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Украины, эта фирма имеет связь с Fractal Marine DMCC. Великобритания ввела санкции против этой компании за участие в торговле российской нефтью в обход действующих ограничений.

Напомним, что по данным природоохранной организации Greenpeace, еще в сентябре прошлого года Россия в течение нескольких недель поставляла сырую нефть напрямую в европейские порты, обходя санкции ЕС. Об этом сообщалось в расследовании Greenpeace, опубликованном DW 24 сентября.

По его данным, в этих перевозках задействованы, главным образом, суда греческих судоходных компаний, часть из которых причисляется к так называемому российскому „теневому флоту“ - танкерах, подозреваемых в помощи РФ в обходе санкций.

Танкеры выходили загруженными из РФ и разгружались в ЕС

Расследователи проанализировали спутниковые данные с июля 2024 года о передвижениях примерно 15 танкеров, которые курсировали между ЕС и российскими портами Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, а также черноморским Новороссийском. Каждый из таких танкеров длиной около 250 м способен перевозить более 150 млн литров сырой нефти.

На основе показателей осадки судов - глубины их погружения в воду - был сделан вывод о том, что из российских нефтяных портов корабли выходили полностью загруженными. После прибытия в порты назначения их осадка уменьшалась на несколько метров, что расценивается как доказательство полной или частичной разгрузки.

Как отмечает Greenpeace, импорт российской сырой нефти нарушает действующие санкции ЕС. Транспортировка сырой нефти морским путем запрещена с марта 2023 года.

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