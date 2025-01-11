В Балтийском море буксируют танкер из российского „теневого флота“

Операция по буксировке судна займет примерно восемь часов. Танкеру предстоит преодолеть 25 километров до места назначения, расположенного к северо-востоку от мыса Аркона на острове Рюген. Там судно будет удерживаться до дальнейших распоряжений.

Танкер Eventin направлялся из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Однако в пятницу около полудня вблизи острова Рюген судно потеряло управление, предположительно из-за попадания на мель. Greenpeace утверждает, что этот корабль относится к российскому „теневому флоту“, который используется для обхода санкций при продаже нефти. На борту судна находится 99 тонн топлива.

Судно связано с компанией Wanta Shipping LLC-FZ, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным Украины, эта фирма имеет связь с Fractal Marine DMCC. Великобритания ввела санкции против этой компании за участие в торговле российской нефтью в обход действующих ограничений.

Напомним, что по данным природоохранной организации Greenpeace, еще в сентябре прошлого года Россия в течение нескольких недель поставляла сырую нефть напрямую в европейские порты, обходя санкции ЕС. Об этом сообщалось в расследовании Greenpeace, опубликованном DW 24 сентября.

По его данным, в этих перевозках задействованы, главным образом, суда греческих судоходных компаний, часть из которых причисляется к так называемому российскому „теневому флоту“ - танкерах, подозреваемых в помощи РФ в обходе санкций.

Танкеры выходили загруженными из РФ и разгружались в ЕС

Расследователи проанализировали спутниковые данные с июля 2024 года о передвижениях примерно 15 танкеров, которые курсировали между ЕС и российскими портами Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, а также черноморским Новороссийском. Каждый из таких танкеров длиной около 250 м способен перевозить более 150 млн литров сырой нефти.