Власти Норвегии обяжут девелоперов строить бомбоубежища в новых зданиях на случай возможной войны. Эту практику прекратили в 1998 году(1)
Правительство Норвегии 10 января объявило, что планирует обязать девелоперов оснащать бомбоубежищами новые здания, пишет „Медуза“ со ссылкой на телерадиокомпания NRK.
„Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о жителях страны и рассматривать худшие сценарии, такие как война или вооруженное нападение“, — заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель.
Требование будет применяться к зданиям площадью более тысячи квадратных метров. Убежища будут двух типов: первый должен обеспечивать защиту от химических и радиоактивных веществ, второй — от обычного оружия.
В Норвегии до 1998 года уже существовала норма в законодательстве, требующая наличия бомбоубежища в любом крупном жилом комплексе. После ее отмены в стране не построили ни одного нового убежища.
Сейчас в Норвегии, по данным властей, около 20 тысяч убежищ. В них могут разместиться 2,5 миллиона человек — это лишь 45% населения страны. В других скандинавских странах убежища могут вместить от 70% до 90% населения.