Бегство из армии - самое массовое преступление в Украине

Украинские правоохранители в 2024 году зарегистрировали 66,2 тысячи новых уголовных дел о самовольном оставлении военными части или места службы (СОЧ, статья 407 Уголовного кодекса Украины), свидетельствует обнародованная на этой неделе статистика Офиса генерального прокурора. По более строгой статье о дезертирстве (статья 408 УК) возбуждено 23,2 тысячи новых расследований.

Таким образом, количество уголовных дел по обеим статьям выросло за год в 3,7 раза, что сделало побег из армии самым массовым преступлением - на их долю приходится 22 процента от всех зарегистрированных в Украине преступлений.

По количеству уголовных дел СОЧ опередило традиционно наиболее распространенные кражи (55,6 тысячи), мошенничества (почти 65 тысяч) и чрезвычайно большое из-за войны количество умышленных убийств (52,2 тысячи).

Наказание не для всех

С начала полномасштабного вторжения России правоохранители начали в общей сложности 122,9 тысячи расследований против беглых военных. При этом раскрытие таких дел остается на крайне низком уровне: конкретные подозрения оформлены только в каждом восьмом производстве о СОЧ и в 3 процентах - о дезертирстве. Без подозрений беглецов не объявляют в розыск и не привлекают к ответственности, из-за чего количество обвинительных актов, переданных в суд, мизерное - речь идет лишь о 7 процентах дел о СОЧ и 1,7 процента расследований дезертирства.

В сентябре 2024 года Верховная рада Украины ввела своеобразную „амнистию“, пообещав освобождение от уголовной ответственности тем военнослужащим, кто добровольно вернется в строй. Статистика Офиса генпрокурора свидетельствует - в течение октября-декабря в суды направили около 3,5 тысячи ходатайств об освобождении от ответственности по обеим статьям.

В декабре процедуру упростили - в течение месяца беглецы могли восстановиться на службе, не дожидаясь формального закрытия уголовного дела. Военная служба правопорядка не раскрывает количество военнослужащих, которые воспользовались такой возможностью, впрочем, 9 января Рада продлила действие „упрощенного режима“ до 1 марта.

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