10.01.2025, 18:41
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с пярнуским клубом
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Кейла Кулбет“ проведёт домашний матч против пярнуского клуба „Садам“. Начало встречи запланировано на 19:30. Прямую трансляцию матча смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Кейла Кулбет“ занимает в данный момент 9-е место с 7 победами и 9 поражениями, а „Садам“ находится на 12-й позиции с 6 победами и 10 поражениями.
Уже подписаны?