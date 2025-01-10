СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с пярнуским клубом

„Кейла Кулбет“ занимает в данный момент 9-е место с 7 победами и 9 поражениями, а „Садам“ находится на 12-й позиции с 6 победами и 10 поражениями.

Команда „Кейла Кулбет“ потерпела три подряд минимальных поражения: уступила „Огре“ со счётом 82:85, Латвийскому университету 69:71 и „Лиепая“ 77:78. В то же время „Садам“ проводит двухматчевую победную серию, обыграв КБШ 98:68 и „Виймси“ 80:70.