Баскетбол
10.01.2025, 18:41

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с пярнуским клубом

 
Начало в 19:30
Keila Coolbet vs Pärnu.
Keila Coolbet vs Pärnu.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Кейла Кулбет“ проведёт домашний матч против пярнуского клуба „Садам“. Начало встречи запланировано на 19:30. Прямую трансляцию матча смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Кейла Кулбет“ занимает в данный момент 9-е место с 7 победами и 9 поражениями, а „Садам“ находится на 12-й позиции с 6 победами и 10 поражениями.

Команда „Кейла Кулбет“ потерпела три подряд минимальных поражения: уступила „Огре“ со счётом 82:85, Латвийскому университету 69:71 и „Лиепая“ 77:78. В то же время „Садам“ проводит двухматчевую победную серию, обыграв КБШ 98:68 и „Виймси“ 80:70.

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