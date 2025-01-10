Рагнар Клаван покидает правление Эстонского футбольного союза, собрав голоса для дальнейших действий

„Время, проведённое в правлении, дало мне ценные знания о работе союза и понимание того, где требуются изменения, а что следует сохранить. Уход из правления продиктован моим личным желанием сосредоточиться на следующих шагах, цель которых – вывод эстонского футбола на новый спортивный уровень, чтобы раскрыть его истинный потенциал и экономический успех“, – объяснил Клаван.

После того как в декабре было объявлено о его решении баллотироваться на пост президента ЭФС, Клаван встретился со значительной частью членов футбольного союза, а также людьми, заинтересованными в развитии эстонского футбола. Помимо содержательных бесед и установления контактов, были собраны необходимые голоса для официального выдвижения его кандидатуры.

„Обсуждения были конструктивными и подтвердили готовность клубов к сотрудничеству, их желание видеть изменения и участвовать в этих процессах. На сегодняшний день достаточное количество членов уже приняли решение выдвинуть меня кандидатом на пост президента ЭФС, но, конечно, работа будет продолжаться в течение следующих месяцев со всеми“, – добавил Клаван. Основные положения программы и список сторонников планируется представить общественности в ближайшие недели.

Согласно уставу ЭФС, для выдвижения кандидатуры необходимо собрать подписи в поддержку от 15% членов союза. Президентом станет кандидат, который наберет наибольшее количество голосов и за которого проголосует более половины членов футбольного союза, участвовавших в общем собрании. Следующие выборы состоятся весной 2025 года, точную дату правление Эстонского футбольного союза объявит как минимум за 90 дней до проведения общего собрания.

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