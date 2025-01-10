В Украине погиб доброволец из Латвии

По данным Минобороны, гражданин Латвии погиб 25 декабря 2024 года в Новоегоровке (Луганская область), исполняя свои служебные обязанности в рядах Иностранного добровольческого легиона.

Эдгарс Платоновс родился в 1983 году в Риге, вырос в волости Салас Екабпилсского края.

„Он погиб в возрасте 41 года при исполнении своих обязанностей в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, защищая свободу Украины, тем самым защищая и свободу всей Европы и Латвии“, - говорится в официальном сообщении Министерства обороны Латвии.

„Эдгарс был добрым, искренним и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веры в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда все делал от всего сердца и с убежденностью.

Эдгарс не боялся отстаивать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и желание помогать другим останутся неизгладимым следом в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и мучительно учимся принимать то, что произошло. Эдгарс всегда будет с нами - живой в наших воспоминаниях и в нашей любви, которая никогда не угаснет“, - заявила семья погибшего добровольца.

Минобороны и НВС от имени семьи Эдгара Платонова просят общественность и СМИ с пониманием и уважением отнестись к скорби и личной жизни семьи погибшего в трудное для них время.

В Министерстве обороны также сообщили, что Платоновс присоединился к Иностранному легиону на добровольных началах, он не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Также в Министерстве обороны напомнили, что военнослужащим и земессаргам, находящимся на профессиональной службе в рядах Национальных вооруженных сил Латвии, участие в вооруженных конфликтах на территории других стран не разрешается.

Это уже не первый латвийский доброволец, погибший в Украине с февраля 2022 года. В ночь на 1 октября 2023 года в результате удара российского дрона в районе города Лиман Донецкой области погиб 28-летний гражданин Латвии Виталийс Смирновс.

То, что он хочет помочь Украине, Виталийс решил сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он уволился со службы, чтобы в качестве добровольца отправиться в Украину. Свое решение матери и близким он обосновал так: „Если я не буду воевать, то воевать придется вам“.

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