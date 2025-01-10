Кая Каллас: к февралю мы обучим 75 тысяч украинских военных

„Сегодня я приняла участие в работе Контактной группы по защите Украины в Рамштайне, Германия, — форуме, посвященном мобилизации международной поддержки Украины.

Постоянная координация с партнерами, включая НАТО, имеет решающее значение. Я была рада обменяться мнениями с генеральным секретарем Марком Рютте о том, как мы можем и дальше поддерживать Украину. Мое сообщение простое: Украина может сдержать вторжение России с нашей поддержкой. Россия далеко не непобедима.

ЕС уже предоставил Украине более 130 миллиардов евро. Мы также ввели беспрецедентные санкции против России. И к февралю мы обучим 75 000 украинских военных, что сделает нас крупнейшим поставщиком помощи по обучению.

Как бы вы к этому ни относились, Украина будет лишь настолько сильна за столом переговоров, насколько успешна на поле боя“, - написала Каллас.

Будущее формата „Рамштайн“ под вопросом

Как пишет DW, американские чиновники накануне 25-го заседания Контактной группы отчитались, что за время существования формата „Рамштайн“, объединившего почти 50 государств-союзников, Украина получила не менее 126 миллиардов долларов на вооружение, оборудование и обучение персонала. Из них США предоставили около 66 миллиардов долларов - чуть больше половины. Вклад ФРГ, по данным министерства обороны, стал вторым по объему - около 28 миллиардов евро.

Вся эта поддержка, как отметила в среду заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в конечном счете помогла Украине выстоять. „Думаю, вполне ясно, что контактная группа - это больше, чем просто общее понимание, это - общая задача“, - подытожила она.

Кая Каллас ранее в разговоре с DW на полях встречи в Рамштайне отметила готовность со стороны ЕС продолжать работу группы: „Рамштайн“ был очень хорошим форматом для поддержки Украины, и Америка является его частью. Сейчас у нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжаться. Если нет, то будем обсуждать дальше. Думаю, что европейские страны готовы занять это место и продолжать поддерживать Украину“.