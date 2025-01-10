Пункты сбора рождественских елей открыты в Ласнамяэ до 3 февраля
Отжившую свой век рождественскую ель можно принести в один из 15 пунктов сбора, удобно расположенных по всему району.
„С начала января в Ласнамяэ вновь открыты пункты сбора рождественских елей, месторасположение которых мы выбирали таким образом, чтобы жители могли оставлять отжившие свой век рождественские ели в пункте неподалеку от дома“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Пункты сбора рождественских елей расположены по следующим адресам:
зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны улицы Каху),
зеленая зона около ул. Выру, 16,
зеленая зона у ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе),
зеленая зона в микрорайоне Катлери между магазином Grossi и школьным стадионом,
зеленая зона напротив ул. Кивила, 34,
зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8,
зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19,
зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum,
зеленая зона на углу ул. Маяка и Ласнамяэ,
зеленая зона на ул. Пaэ, 48a,
зеленая зона между домами на ул. Раадику, 4 и 8,
парк на Уссимяэ теэ, 1Д (со стороны Уссимяэ теэ),
зелёная зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом на ул. Выйдуйооксу, 8,
зеленая зона между магазинами Юмера Maxima и Grossi,
зеленая зона на Ю.Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima).
Выбрав подходящий по месторасположению пункт, следует помнить, что утилизируемая елка не должна быть завернута в пленку и на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и елочные украшения в хорошем состоянии можно сдать в центр переработки. Украшения также можно выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды считаются электронными отходами, которые следует сдавать на станцию по приему отходов. Утратившие товарный вид искусственные ели следует сдавать на станцию по приему отходов. Найти ближайшую такую станцию можно здесь.