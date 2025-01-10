Пункты сбора рождественских елей открыты в Ласнамяэ до 3 февраля

Выбрав подходящий по месторасположению пункт, следует помнить, что утилизируемая елка не должна быть завернута в пленку и на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и елочные украшения в хорошем состоянии можно сдать в центр переработки . Украшения также можно выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды считаются электронными отходами, которые следует сдавать на станцию по приему отходов. Утратившие товарный вид искусственные ели следует сдавать на станцию по приему отходов. Найти ближайшую такую станцию можно здесь .