Эстонский футболист, уехавший играть в Гибралтар: сейчас климат располагает к улыбке, но летом будет тяжело
Эстонский нападающий Маттиас Мяннилаан, недавно присоединившийся к чемпиону Гибралтара „Линкольн Ред Импс“, успешно адаптировался в новой команде и уже дебютировал в матче против клуба из высшего дивизиона Нидерландов.
Эстонский нападающий Маттиас Мяннилаан подписал контракт с чемпионом Гибралтара „Линкольн Ред Импс“ до конца июня, с опцией продления еще на один сезон.
„Первая неделя прошла очень интересно, меня хорошо приняли. Уровень подготовки команды впечатляет, она находится на хорошем уровне. Мы провели товарищеский матч с командой высшей лиги Нидерландов „Валвейк“. К сожалению, проиграли со счётом 1:4“, — поделился Маттиас Мяннилаан впечатлениями об адаптации в новом клубе. Отметим, что „Валвейк“ в настоящее время занимает последнее место в нидерландской Эредивизи, пишет Soccernet.
„Первое впечатление оказалось очень приятным. Все, кто владеет английским, подходили, общались и предлагали помощь, если у меня возникнут вопросы. То же самое касается и персонала. Так как здесь чаще всего играют на искусственном покрытии, сотрудники клуба сразу сказали, чтобы я сообщал, если ноги или тело начнут давать о себе знать из-за поля. Что касается климата, пока можно улыбаться, но летом, когда будет +35, может стать довольно тяжело“, — рассказал Маттиас Мяннилаан о своем адаптационном процессе в новом клубе.
Самым важным для 23-летнего нападающего является летний еврокубковый отборочный этап. „Клуб обычно выходит в еврокубки. Но нужно дождаться лета, усердно работать и доказывать свою состоятельность. Клуб поставил себе цель пройти первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Поэтому я хочу помочь клубу выиграть титул в чемпионате и пройти как можно дальше в еврокубке“, — отметил Маттиас Мяннилаан.
23-летний Мяттиас Мяннилаан является воспитанником „Флоры“ и дебютировал в Премиум-лиге за клуб в мае 2018 года. В сезоне 2019/2020 он играл на правах аренды в молодежной команде немецкого клуба „Хольштайн U19“, а в 2020 году вернулся в Эстонию, присоединившись к „Курессааре“. Всего Мяннилаан провел в „Курессааре“ четыре с половиной года, играя на арендных правах. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей в Премиум-лиге, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности на его счету 139 матчей и 43 гола в Премиум-лиге. Мяттиас также представлял молодежные сборные Эстонии U21, U19 и U17.
„Линкольн Ред Импс“ был основан в 1976 году и на сегодняшний день является 28-кратным чемпионом Гибралтара, включая четыре последних титула подряд. Клуб также 20-кратный обладатель Кубка Гибралтара и 12-кратный победитель Суперкубка. В сезоне 2021/2022 „Линкольн Ред Импс“, как и „Флора“, вышел в групповой этап Лиги конференций УЕФА.