Эстонский футболист, уехавший играть в Гибралтар: сейчас климат располагает к улыбке, но летом будет тяжело

Эстонский нападающий Маттиас Мяннилаан подписал контракт с чемпионом Гибралтара „Линкольн Ред Импс“ до конца июня, с опцией продления еще на один сезон.

„Первая неделя прошла очень интересно, меня хорошо приняли. Уровень подготовки команды впечатляет, она находится на хорошем уровне. Мы провели товарищеский матч с командой высшей лиги Нидерландов „Валвейк“. К сожалению, проиграли со счётом 1:4“, — поделился Маттиас Мяннилаан впечатлениями об адаптации в новом клубе. Отметим, что „Валвейк“ в настоящее время занимает последнее место в нидерландской Эредивизи, пишет Soccernet.

„Первое впечатление оказалось очень приятным. Все, кто владеет английским, подходили, общались и предлагали помощь, если у меня возникнут вопросы. То же самое касается и персонала. Так как здесь чаще всего играют на искусственном покрытии, сотрудники клуба сразу сказали, чтобы я сообщал, если ноги или тело начнут давать о себе знать из-за поля. Что касается климата, пока можно улыбаться, но летом, когда будет +35, может стать довольно тяжело“, — рассказал Маттиас Мяннилаан о своем адаптационном процессе в новом клубе.

Самым важным для 23-летнего нападающего является летний еврокубковый отборочный этап. „Клуб обычно выходит в еврокубки. Но нужно дождаться лета, усердно работать и доказывать свою состоятельность. Клуб поставил себе цель пройти первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Поэтому я хочу помочь клубу выиграть титул в чемпионате и пройти как можно дальше в еврокубке“, — отметил Маттиас Мяннилаан.