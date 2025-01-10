Криштиану Роналду начал 2025 год с яркого достижения. В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против „Аль-Охдуда“ португалец забил свой первый гол в новом году, реализовав пенальти на 42-й минуте и выведя „Аль-Наср“ вперед со счетом 2:1.

Игра завершилась победой „Аль-Насра“ со счетом 3:1. Команде пришлось отыгрываться по ходу встречи, однако важный вклад в успех внес и сенегалец Садио Мане, который отметился дублем.

После 14 туров чемпионата Саудовской Аравии „Аль-Наср“ занимает третье место в турнирной таблице с 28 очками. Их соперник, „Аль-Ахдуд“, находится на 14-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате „Аль-Иттихад“, который с 36 очками после 13 игр уверенно возглавляет таблицу.

Этот мяч стал первым для Роналду в 2025 году и 917-м за его выдающуюся карьеру, включая выступления за клубы и сборную.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, забивавшим голы на протяжении 24 лет подряд. Португалец неизменно поражает ворота соперников как минимум один раз в год с 2002 года, подтверждая свой статус легенды мирового футбола.

Криштиану Роналду — один из величайших футболистов в истории спорта. Его достижения впечатляют: он стал чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов и первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Криштиану Роналду — одна из самых выдающихся фигур в истории футбола. Он является рекордсменом по количеству матчей и голов за сборную Португалии, а также лучшим бомбардиром в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В его карьере множество достижений, включая пять „Золотых мячей“ и четыре „Золотые бутсы“.