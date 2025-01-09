Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в высшей лиге Словакии

Опорный полузащитник сборной Эстонии Кевор Палуметс продолжит свою карьеру в словацком клубе „Железиарне“ из Подбрезова, который выступает в высшей лиге чемпионата Словакии. В прошлом сезоне команда заняла шестое место, а в текущем сезоне, по итогам 18 туров, занимает пятую позицию.

Сейчас в словацкой лиге зимний перерыв, и „Железиарне“ готовится к возобновлению чемпионата. Первый матч после паузы команда проведет 8 февраля в выездной встрече против „Земплина“ из Михаловце, который расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Домашние матчи клуб проводит на стадионе „ЗЕЛПО Арена“, вмещающем 6 500 зрителей.

Генеральный директор клуба Мирослав Полячек высоко оценил новичка: „Кевор — игрок идеального возраста, с отличными качествами для игры на позиции опорного полузащитника. Он обладает огромным потенциалом и богатым опытом.“

Сам 22-летний Палуметс поделился радостью по поводу нового этапа своей карьеры: „Словацкая лига — чемпионат высокого уровня, и это отличное место для продолжения моей карьеры. У нас в команде молодой и амбициозный состав, а также квалифицированные тренеры,“ — отметил футболист на официальном сайте клуба.

Кевор Палуметс подписал контракт с клубом „Железиарне“ до конца сезона 2026/27, сообщает официальный сайт команды.

Кевор Палуметс начал свой футбольный путь в юношеских командах „Кейла“ и „Табасалу“, прежде чем продолжить развитие в академии итальянской „Болоньи“. Однако его амбиции в Италии прервала травма.

С 2020 года Палуметс стал частью эстонского клуба „Пайде“, а в сентябре 2022 года подписал контракт с бельгийским „Зюлте-Варегем“, игравшим в высшей лиге. В июле 2024 года, в поисках новых вызовов, он отправился в аренду в финский ХИК, где принял участие в матчах Лиги конференций УЕФА.

Дебют за сборную Эстонии состоялся в январе 2024 года в товарищеском матче против Швеции, где он забил свой первый гол за национальную команду. На сегодняшний день Палуметс провел 10 матчей за Эстонию.

Осенью 2024 года Кевор сыграл в обоих поединках Лиги наций УЕФА против Словакии: в Таллинне он провел на поле 22 минуты, а в Трнаве – 87 минут.

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