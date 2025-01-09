Правда ли, что фазы Луны влияют на рост волос?
Бытует мнение, что выбор подходящего времени для стрижки волос должен определяться тем, будет ли Луна в этот день убывающей или возрастающей. Мы решили проверить, может ли Луна в определённой фазе оказывать влияние на скорость роста волос с научной точки зрения.
Количество „лунных календарей стрижек“ в Сети исчисляется сотнями, причём публикуют их не только специализированные астрологические ресурсы и разделы гороскопов в новостных агрегаторах, но и спортивные и лайфстайл-издания, женские журналы, сети парикмахерских, магазины косметики, торговые сети, такие как „Улыбка радуги“ и „Магнит“. Рекомендацию стричься в определённую фазу Луны можно найти практически где угодно и на каком угодно языке: от крупного казахстанского или украинского новостного портала до сайта известного косметического бренда Schwarzkopf.
Лунный цикл играл важную роль в различных древних культурах, влияя на сельскохозяйственные практики, религиозные ритуалы и общественные нормы. Так, аграрные общества полагались на лунный календарь для определения времени посева и сбора урожая. В Древнем Египте и Месопотамии считалось, что различные фазы Луны соответствуют специфическим природным явлениям. Например, там полагали, что рост растений варьировался в зависимости от того, была ли Луна растущей или убывающей. В период растущей Луны, по их убеждениям, лучше росла надземная часть растений, тогда как в период убывающей лучше развивалась корневая система и укрупнялись клубни. Эта вера привела к ритуалам, направленным на согласование сельскохозяйственной деятельности с лунными циклами. Аналогично с листьями и цветами растений: считалось, что волосы лучше растут во время увеличивающейся Луны, а стрижка во время фазы убывания будет вредна — она замедлит или вовсе остановит их рост.
Цикл жизни волоса состоит из трёх фаз: анагена, катагена и телогена. Анаген — это период активного роста волос, когда клетки волосяного фолликула делятся и формируют новый волос. Эта фаза может длиться от двух до восьми лет. В среднем около 85% волос на голове находится именно в этой фазе, что обеспечивает их постоянное удлинение. Катаген — это короткий переходный период, когда рост волоса прекращается и фолликул начинает сокращаться в размере. Находящиеся в этой фазе волосы больше не получают питательных веществ. Катаген длится примерно десять дней, только около 5% волос на голове человека в среднем находится в этой фазе. Во время телогена волосы пребывают в состоянии покоя. Они могут выпасть естественным образом или при механическом воздействии (например, во время мытья головы). Телоген продолжается около трёх месяцев, и в этой фазе в среднем находится около 10–15% всех волос на голове человека. После завершения телогеновой фазы фолликул возвращается в анагеновую, и цикл начинается заново. Иногда выделяют четвёртую фазу — экзоген, располагающийся между телогеном и анагеном. В четырехфазной классификации так называют стадию, когда из отдохнувшего фолликула растёт новый волос, постепенно выталкивая старый.
Воспаление, стресс, гормональный дисбаланс, неправильное питание и побочное действие некоторых лекарств может привести к досрочному завершению фазы анагена и преждевременному наступлению телогена. В свою очередь, ряд медицинских препаратов и изменение рациона может способствовать скорейшему наступлению анагена и продлению этой фазы. На фазу анагена, длящуюся годы, приходятся десятки лунных циклов, а на более короткий телоген — два-четыре цикла. Рост волоса происходит за счёт деления клеток его матрикса — части волосяной луковицы. В целом у мужчин волосы растут быстрее, чем у женщин, у более молодых — быстрее, чем у пожилых, а толстые волосы растут быстрее тонких. Однако на протяжении всего анагена, если внешние условия, образ жизни и питания не меняется, волос растёт с одинаковой скоростью (0,5–1,7 см в месяц, или примерно 0,35 мм в день).
Сторонники идеи стрижек по лунному календарю объясняют свои убеждения так: Луна влияет на Мировой океан, вызывая приливы и отливы, а человеческий организм более чем наполовину состоит из воды. Следовательно, раз Луна оказывает воздействие на жидкости на планете, значит, она должна влиять и на тело человека. По этой аналогии грунтовые воды поднимаются и насыщают растения, а кровь в организме человека скапливается в районе головы. Однако по закону всемирного тяготения Ньютона Луна притягивает не только воду, но и любые объекты, в том числе и твёрдые, вызывая как изменение уровня океана, так и твердотельные приливы — искривления земной коры в точках со стороны Луны и ей противоположной. Эти изменения недостаточно велики, чтобы человеческий глаз мог их зафиксировать, но „система GPS позволяет отследить движения земной коры с точностью до сантиметров, а лазерная локация спутников — с точностью до миллиметров“. Поэтому влиять Луна должна в равной мере не только на кровь, но и на твёрдые части нашего организма.
Однако нет никаких научных доказательств, что в определённые фазы лунного цикла рост волос ускоряется или замедляется. Луна, как и другие небесные тела, оказывает на отдельно взятого человека слишком незначительное влияние. Сила притяжения Луны в 9 млн раз меньше земного притяжения, то есть оно ничтожно мало по сравнению с другими эффектами (например, с положением тела и головы человека или даже с высотой над поверхностью земли).
Так как даже теоретически объяснимая наукой связь между скоростью роста волос и фазой Луны отсутствует, исследований, контролировавших скорость роста волос у добровольцев ежедневно по лунному календарю, обнаружить не удалось. Однако есть косвенные данные. Так, в 1991 году американские учёные замеряли скорость роста волос у мужчин-добровольцев в течение 18 месяцев. Исследователи обнаружили сезонные закономерности: быстрее всего волосы росли в марте, а к сентябрю этот процесс замедлялся до минимальных значений. Помимо календарных месяцев, на график процента волос, находящихся в фазе роста, нанесли и лунные месяцы. Как видно из рисунка ниже, внутри одного лунного цикла (то есть смены всех фаз) никакого изменения этого параметра не происходило.
Помимо процента волос, находящихся в анагене, учёные отследили количество выпавших волос и толщину растущего волоса. Эти параметры также имели сезонные колебания, но не зависели от фазы Луны.
Таким образом, на скорость роста волоса влияет множество параметров: постоянных (генетика, пол, толщина волос) и изменяемых (сезонность, диета, уровень определённых гормонов или приём лекарств). Однако фаз Луны среди них нет. Это небесное тело находится слишком далеко от нас, чтобы существенно влиять на матрикс волоса — ту часть волосяной луковицы, которая своим делением и отвечает за рост волоса. Поэтому записываться на стрижку стоит исходя не из фаз Луны, а исключительно из собственного удобства.
Итог: Заблуждение