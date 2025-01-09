Правда ли, что фазы Луны влияют на рост волос?

Лунный цикл играл важную роль в различных древних культурах, влияя на сельскохозяйственные практики, религиозные ритуалы и общественные нормы. Так, аграрные общества полагались на лунный календарь для определения времени посева и сбора урожая. В Древнем Египте и Месопотамии считалось, что различные фазы Луны соответствуют специфическим природным явлениям. Например, там полагали , что рост растений варьировался в зависимости от того, была ли Луна растущей или убывающей. В период растущей Луны, по их убеждениям, лучше росла надземная часть растений, тогда как в период убывающей лучше развивалась корневая система и укрупнялись клубни. Эта вера привела к ритуалам, направленным на согласование сельскохозяйственной деятельности с лунными циклами. Аналогично с листьями и цветами растений: считалось, что волосы лучше растут во время увеличивающейся Луны, а стрижка во время фазы убывания будет вредна — она замедлит или вовсе остановит их рост.

Цикл жизни волоса состоит из трёх фаз: анагена, катагена и телогена. Анаген — это период активного роста волос, когда клетки волосяного фолликула делятся и формируют новый волос. Эта фаза может длиться от двух до восьми лет. В среднем около 85% волос на голове находится именно в этой фазе, что обеспечивает их постоянное удлинение. Катаген — это короткий переходный период, когда рост волоса прекращается и фолликул начинает сокращаться в размере. Находящиеся в этой фазе волосы больше не получают питательных веществ. Катаген длится примерно десять дней, только около 5% волос на голове человека в среднем находится в этой фазе. Во время телогена волосы пребывают в состоянии покоя. Они могут выпасть естественным образом или при механическом воздействии (например, во время мытья головы). Телоген продолжается около трёх месяцев, и в этой фазе в среднем находится около 10–15% всех волос на голове человека. После завершения телогеновой фазы фолликул возвращается в анагеновую, и цикл начинается заново. Иногда выделяют четвёртую фазу — экзоген, располагающийся между телогеном и анагеном. В четырехфазной классификации так называют стадию, когда из отдохнувшего фолликула растёт новый волос, постепенно выталкивая старый.