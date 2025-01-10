Опрос: люди довольны работой скорой помощи Нарвской больницы в 2024 году

В опросе приняли участие 196 человек, которые вызывали скорую помощь по номеру 112. Всего было сделано 300 звонков, в результате которых 97% респондентов высоко оценили скорость прибытия бригады, а 90% отметили качество предоставленной медицинской помощи.

Кроме того, 67% респондентов выразили удовлетворение рекомендациями для дальнейших действий, а 88% положительно оценили участие пациентов в принятии медицинских решений.

„Работа скорой помощи часто связана с вопросами жизни и смерти, поэтому для нас особенно важно, чтобы пациенты чувствовали себя в безопасности и доверяли нашей команде“, — отметил член правления SA Narva Haigla Юллар Ланно. „Положительные результаты опроса подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, обеспечивая качественную и оперативную медицинскую помощь“, — добавил Ланно.

Пациенты также положительно оценили командную работу бригад скорой помощи, отмечая их профессионализм, дружелюбие, вежливость и отличные коммуникативные навыки. Все участники опроса, говорившие на своем родном языке, подчеркнули, что сотрудники бригад скорой помощи обладают превосходными навыками общения.

„Нарвская больница благодарит всех участников опроса за ценную обратную связь, которая помогает нам постоянно развивать и улучшать качество оказания скорой помощи. Положительные отзывы пациентов подтверждают, что мы смогли предоставить не только профессиональную, но и человечную помощь“, — подчеркнул Евгений Гужовский, руководитель отдела скорой помощи Нарвской больницы.

В больнице круглосуточно на вызовы готовы выехать четыре бригады скорой помощи и одна мобильная реанимационная бригада. Каждый год выполняется около 14 тысяч вызовов, из которых примерно тысяча связана с вопросами здоровья детей. Зона обслуживания SA Narva Haigla охватывает города Нарва и Нарва-Йыэсуу.

Пресс-релиз предоставлен отделом по работе с клиентами Нарвской больницы.

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