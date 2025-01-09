Важно для жителей Нарвы: для повышения пожарной безопасности жилья дают финансовую помощь

В рамках совместного проекта в прошлом году пожарная безопасность была улучшена в 302 домах по всей Эстонии.

„Необходимость улучшения пожарной безопасности в домах велика, чаще всего проблемы возникают с отопительными системами, а также с электрическими системами, – отмечает советник отдела превенции Спасательного департамента Пиллерийн Кург. – Каждый дом, который стал безопаснее, помогает предотвратить возможные пожары, и я рада, что мы можем сделать дома многих людей безопаснее“.

В прошлом году дома, принявшие участие в проекте, требовали обслуживания, ремонта или замены отопительной системы, включая плиты, печи и дымоходы. Всего было отремонтировано 184 отопительных системы, 66 — электрических систем, 42 дома нуждались в ремонте или строительстве новых систем отопления и электроснабжения. Был установлен 1 детектор для плиты и 9 газовых котлов. На улучшение пожарной безопасности домов было потрачено более 1,3 миллиона евро.

В этом году для проекта „Дома безопаснее“ выделен еще миллион евро из государственного бюджета, к которому добавляется вклад местных властей.

Как рассказала „Нарвской газете“ Дарья Денисова советник отдела коммуникации Спасательного департамента, участие в этом проекте могут принимать как собственники частных домов, так и владельцы квартир в многоквартирных домах.“Но сами жильцы не могут подавать такие заявки, – обращает внимание Денисова.

В список нуждающихся в поддержке проекта вносят местные самоуправления совместно со спасателями, которые уже посетили это жилье и провели с его обитателями консультации“.

Таким образом, необходимость в поддержке определяется в ходе совместной работы спасателей и местных властей — спасатели оценивают состояние пожарной безопасности дома во время консультации, а местные самоуправления определяют потребности жителей в помощи.

Максимальная сумма, которую можно запросить на одно жилое помещение, составляет до 6000 евро.