Новости Ида-Вирумаа
09.01.2025, 12:55

Важно для жителей Нарвы: для повышения пожарной безопасности жилья дают финансовую помощь

 
Пренебрежение пожарной безопасность дома приводит к печальным последствиям
Пренебрежение пожарной безопасность дома приводит к печальным последствиям
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Проект „Дома безопаснее“, начавшийся в 2018 году при сотрудничестве Спасательного департамента и местных самоуправлений, направлен на обеспечение пожарной безопасности в домах, где жители не могут помочь себе сами — в первую очередь многодетные семьи, пожилые люди, живущие одни, и инвалиды. В этом году государство выделяет на эти цели миллион евро, пишет gazeta.ee.

В рамках совместного проекта в прошлом году пожарная безопасность была улучшена в 302 домах по всей Эстонии.

„Необходимость улучшения пожарной безопасности в домах велика, чаще всего проблемы возникают с отопительными системами, а также с электрическими системами, – отмечает советник отдела превенции Спасательного департамента Пиллерийн Кург. – Каждый дом, который стал безопаснее, помогает предотвратить возможные пожары, и я рада, что мы можем сделать дома многих людей безопаснее“.

В прошлом году дома, принявшие участие в проекте, требовали обслуживания, ремонта или замены отопительной системы, включая плиты, печи и дымоходы. Всего было отремонтировано 184 отопительных системы, 66 — электрических систем, 42 дома нуждались в ремонте или строительстве новых систем отопления и электроснабжения. Был установлен 1 детектор для плиты и 9 газовых котлов. На улучшение пожарной безопасности домов было потрачено более 1,3 миллиона евро.

В этом году для проекта „Дома безопаснее“ выделен еще миллион евро из государственного бюджета, к которому добавляется вклад местных властей.

Как рассказала „Нарвской газете“ Дарья Денисова советник отдела коммуникации Спасательного департамента, участие в этом проекте могут принимать как собственники частных домов, так и владельцы квартир в многоквартирных домах.“Но сами жильцы не могут подавать такие заявки, – обращает внимание Денисова.

В список нуждающихся в поддержке проекта вносят местные самоуправления совместно со спасателями, которые уже посетили это жилье и провели с его обитателями консультации“.

Таким образом, необходимость в поддержке определяется в ходе совместной работы спасателей и местных властей — спасатели оценивают состояние пожарной безопасности дома во время консультации, а местные самоуправления определяют потребности жителей в помощи.

Максимальная сумма, которую можно запросить на одно жилое помещение, составляет до 6000 евро.

На данный момент, по информации Спасательного департамента, помощь в рамках проекта была оказана 2726 домам по всей Эстонии.

Контакты

Консультации по вопросам пожарной безопасности можно заказать через портал безопасности или по информационному государственному телефону 1247. Этот звонок бесплатный.

Больше информации о проекте „Дома безопаснее“ можно найти на сайте Спасательного департамента.

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