Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

„До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце“, – написала она в своем телеграм-канале.

По данным Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В 2008-м и 2010 годах он пережил два инфаркта.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. С 2016 года он ведет пропагандистскую программу „Международная пилорама“ на российском телеканале НТВ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС, Великобритания, Канада и Австралия ввели против него санкции.

В 2020 году RusDelfi публиковал расследование ФБК о деятельности пропагандистской четы.

Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в ходе своего большого расследования „Паразиты“, каждый выпуск программы продается дважды: сначала НТВ, а потом государственной авиакомпании „Аэрофлот“.

В общей сложности от двух рекламных агентств Симоньян и Кеосаян лично получили 57 миллионов рублей (больше полумиллиона евро - прим. RusDelfi), а сестра Симоньян Алиса — еще 47 млн, подсчитал Фонд. Деньги от компаний четы получали члены семей сотрудников RT, младший сын „главного цензора“ России Алексея Громова Данила и бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии „Единая Россия“ Алексей Семенов.

В „империю“ семейства также входят аудиторская компания „Корсаков и Партнеры“ и фирма по работе с персоналом „Кадровый центр „Проф Персонал Ресурс““, принадлежащие одному и тому же человеку. Как пишет ФБК, Симоньян и Кеосаян „просто загоняют туда часть денег от своих „заказов“, а потом забирают их оттуда же“. Таким образом, по подсчетам Фонда, супруги обогатились через три рекламных агентства, одну студию и „две конторы для отмывания“ 720 миллионов рублей за три года.

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