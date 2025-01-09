Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет Настоящее Время.
„До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце“, – написала она в своем телеграм-канале.
По данным Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В 2008-м и 2010 годах он пережил два инфаркта.
Тиграну Кеосаяну 59 лет. С 2016 года он ведет пропагандистскую программу „Международная пилорама“ на российском телеканале НТВ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС, Великобритания, Канада и Австралия ввели против него санкции.
В 2020 году RusDelfi публиковал расследование ФБК о деятельности пропагандистской четы.
Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в ходе своего большого расследования „Паразиты“, каждый выпуск программы продается дважды: сначала НТВ, а потом государственной авиакомпании „Аэрофлот“.
В общей сложности от двух рекламных агентств Симоньян и Кеосаян лично получили 57 миллионов рублей (больше полумиллиона евро - прим. RusDelfi), а сестра Симоньян Алиса — еще 47 млн, подсчитал Фонд. Деньги от компаний четы получали члены семей сотрудников RT, младший сын „главного цензора“ России Алексея Громова Данила и бывший руководитель департамента интернет-коммуникаций партии „Единая Россия“ Алексей Семенов.
В „империю“ семейства также входят аудиторская компания „Корсаков и Партнеры“ и фирма по работе с персоналом „Кадровый центр „Проф Персонал Ресурс““, принадлежащие одному и тому же человеку. Как пишет ФБК, Симоньян и Кеосаян „просто загоняют туда часть денег от своих „заказов“, а потом забирают их оттуда же“. Таким образом, по подсчетам Фонда, супруги обогатились через три рекламных агентства, одну студию и „две конторы для отмывания“ 720 миллионов рублей за три года.