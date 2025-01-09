Футболист сборной Украины отказался от перехода в топ-клуб Европы из-за российского вратаря

Тренер „Пари Сен-Жермен“ Луис Энрике планирует зимой усилить состав еще одним центральным защитником, и одним из основных кандидатов на эту позицию является Илья Забарный.

22-летний футболист, воспитанник киевского „Динамо“, который с января 2023 года выступает в составе английского „Борнмута“, сообщил, что не будет вести переговоры с французским „Пари Сен-Жермен“, поскольку в составе клуба играет российский голкипер Матвей Сафонов, присоединившийся к парижанам в июне 2024 года.

„Забарный дал понять руководству клуба: если в составе будет Сафонов, он не будет играть за ПСЖ. Центральный защитник и голкипер - две связанные между собой позиции на поле. И он понимает, что это создаст большую проблему для команды. Но не хотел бы, чтобы все сводилось к факту, что он украинец, а вратарь - русский“, - написал журналист L’Equipe Лоик Танзи.

Он добавил, что в Париже думали о продаже голкипера. Но от этой идеи отказались, даже несмотря на то, что тренер команды Луис Энрике „в восторге“ от Забарного.

Илья Забарный, 22-летний украинец, с января 2023 года выступает за „Борнмут“ в Английской Премьер-лиге. В текущем сезоне он провел все 20 матчей без замен. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Забарного претендуют несколько крупных клубов, включая лондонские „Челси“ и „Тоттенхэм“, мадридский „Реал“, а также английские „Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуль“.

На данный момент „Борнмут“ занимает седьмое место в турнирной таблице, что является наивысшим достижением клуба в Премьер-лиге, так как команда никогда не поднималась выше 9-го места. Согласно оценкам SofaScore, Забарный входит в десятку лучших игроков клуба в этом сезоне.

Матвей Сафонов перешел в „ПСЖ“ из „Краснодара“ в июне 2024 года за 20 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел восемь матчей за „ПСЖ“, пропустив шесть мячей и трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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