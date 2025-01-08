Германия и Франция предостерегли Трампа от угроз захвата Гренландии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принцип нерушимости границ „распространяется на каждую страну, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас“. Этот принцип должно соблюдать каждое государство, „независимо от того, маленькая это страна или очень могущественная“, подчеркнул Шольц в заявлении для прессы.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также напомнил о действии „твердого принципа“, согласно которому „границы не должны перемещаться силой“. Хебештрайт не стал отвечать на вопрос, воспринимает ли Берлин угрозы в адрес Трампа всерьез.

: ЕС должен укрепить свою оборону

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции France Inter заявил, что ЕС „не может позволить другим странам, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы“.

„Если вы спросите меня: „Собираются ли США вторгнуться в Гренландию?“, то ответ будет отрицательным“, - сказал французский министр, при этом отметив, что началась эпоха, в которой вернулся „закон сильнейшего“. „Нам нужно проснуться и укрепить себя в военном отношении“, - заявил Барро.

Он также назвал США „не империалистичными по своей природе“. Однако представитель правительства Франции Софи Примас заявила, что в комментариях Трампа прослеживается „форма империализма“, передает агентство AFP.

Глава французского МИДа назвал Гренландию „европейской территорией“. Как отмечает AFP, Гренландия, входящая в состав Датского Соединенного королевства, вышла из Евросоюза после получения автономии в 1985 году.

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