В Ласнамяэ на нескольких улицах будут уточнены условия стоянки

„Нам удалось найти компромисс, благодаря которому мы сможем повысить качество обслуживания и сохранить парковочные места. Установленный ранее временный запрет на стоянку транспортных средств на Ляэнемере теэ и улице Лийкури уже оправдал себя, о чем свидетельствует и обратная связь, которую мы получаем от жителей“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На Линнамяэ теэ вводится запрет на остановку вне парковочных карманов, ограничение будет действовать по рабочим дням с 7:30 до 19:00. Это обеспечит беспрепятственное движения автобусов, а также сохранит эффект успокоения дорожного движения в ночное время и возможности парковки для местных жителей.

На ул. Катузепапи временное ограничение на стоянку по схеме слалома будет продлено до конца улицы. Оно будет действовать по рабочим дням с 9:00 до 17:00 с одной стороны улицы на отрезке между домами № 27 и 31. Изменения улучшат условия для уборки снега на узкой улице.

На Ляэнемере теэ установлены дополнительные знаки, которые уточняют введенную в прошлом сезоне организацию стоянки автомобилей. Это поможет избежать ситуаций, когда автомобили препятствуют движению дорожно-уборочной техники и мусоровозов.

„При введении новых изменений мы опирались на имеющуюся практику и полученную от жителей обратную связь. Действующий с прошлого сезона временный запрет на остановку на Ляэнемере теэ и улице Лийкури существенно улучшил качество услуг по уборке и позволил ликвидировать простаивавшие без использования долгое время автомобили, расширив таким образом возможности для парковки как для местных жителей, так и для гостей района“, – добавила Юрченко.

На Ляэнемере теэ остановка и стоянка запрещены по вторникам с 10:00 до 14:00.

На ул. Лийкури запрет на остановку действует по четвергам с 10:00 до 13:00.

Установленные на Ляэнемере теэ и на улице Лийкури ограничения действуют круглогодично.