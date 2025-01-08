ВИДЕО | Нападающий сборной Эстонии стал игроком лидера чемпионата Словении

Первым зимним пополнением „Олимпии“ из Любляны стал нападающий сборной Эстонии Алекс Маттиас Тамм, который будет выступать под 27-м номером. Он начнёт подготовку ко второй половине сезона с командой в Испании.

„Я очень рад, что присоединился к „Олимпии“. Верю, что нашёл правильное место в правильный момент в своей карьере. Команда показала отличный результат в первой половине сезона, и я здесь, чтобы помочь им достичь дальнейших целей, — прокомментировал Тамм на официальном сайте клуба. — С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде и знакомства с болельщиками“.

Спортивный директор „Олимпии“ Горян Боромиса добавил: „Я рад, что Алекс с нами. Я следил за ним некоторое время. Видел его на матче сборной Эстонии против Словакии. Он очень сильный, мощный и умный нападающий. Я думаю, что это именно тот профиль игрока, которого мы искали. Добро пожаловать в клуб и всего наилучшего, Алекс!“

Алекс Маттиас Тамм стал лучшим бомбардиром эстонской Премиум лиги в прошлом сезоне, забив 28 голов, и был признан лучшим игроком лиги по версии тренеров. Также он стал лучшим бомбардиром сборной Эстонии в календарном году, для чего ему хватило всего двух голов. За сборную Эстонии он провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча.

По завершении впечатляющего сезона он стал свободным агентом, так как его контракт с клубом „Нымме Калью“ истёк, и Тамм выразил желание попробовать себя за рубежом.

„Олимпия“ из Любляны — семикратный чемпион Словении (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2015/16, 2017/18, 2022/23) и семикратный обладатель Кубка Словении (1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021) и Суперкубка Словении (1995). В 2004 году „Олимпия“ была расформирована в связи с банкротством, но уже в следующем году воссоздали клуб с тем же названием.