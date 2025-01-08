ВИДЕО | Нападающий сборной Эстонии стал игроком лидера чемпионата Словении
Лидер высшей лиги Словении „Олимпия“ из Любляна объявил о подписании 2,5-летнего контракта с нападающим сборной Эстонии по футболу Алексом Маттиасом Таммом (23 года), с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
Первым зимним пополнением „Олимпии“ из Любляны стал нападающий сборной Эстонии Алекс Маттиас Тамм, который будет выступать под 27-м номером. Он начнёт подготовку ко второй половине сезона с командой в Испании.
„Я очень рад, что присоединился к „Олимпии“. Верю, что нашёл правильное место в правильный момент в своей карьере. Команда показала отличный результат в первой половине сезона, и я здесь, чтобы помочь им достичь дальнейших целей, — прокомментировал Тамм на официальном сайте клуба. — С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде и знакомства с болельщиками“.
Спортивный директор „Олимпии“ Горян Боромиса добавил: „Я рад, что Алекс с нами. Я следил за ним некоторое время. Видел его на матче сборной Эстонии против Словакии. Он очень сильный, мощный и умный нападающий. Я думаю, что это именно тот профиль игрока, которого мы искали. Добро пожаловать в клуб и всего наилучшего, Алекс!“
Алекс Маттиас Тамм стал лучшим бомбардиром эстонской Премиум лиги в прошлом сезоне, забив 28 голов, и был признан лучшим игроком лиги по версии тренеров. Также он стал лучшим бомбардиром сборной Эстонии в календарном году, для чего ему хватило всего двух голов. За сборную Эстонии он провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча.
По завершении впечатляющего сезона он стал свободным агентом, так как его контракт с клубом „Нымме Калью“ истёк, и Тамм выразил желание попробовать себя за рубежом.
„Олимпия“ из Любляны — семикратный чемпион Словении (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2015/16, 2017/18, 2022/23) и семикратный обладатель Кубка Словении (1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019, 2021) и Суперкубка Словении (1995). В 2004 году „Олимпия“ была расформирована в связи с банкротством, но уже в следующем году воссоздали клуб с тем же названием.
В Лиге конференций „Олимпия“ второй год подряд вышла в основной этап, где по итогам осенней части финишировала на 14-м месте среди 36 команд. Это обеспечило им место в плей-офф, где в феврале они встретятся с клубом „Борац“ из Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Словенская высшая лига возобновится в конце января, и „Олимпия“ возглавляет турнирную таблицу, имея шестиочковое преимущество по итогам 18 туров.