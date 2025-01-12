В отпуск на машине: как избежать новых европейских штрафов за нарушения правил вождения в 2025 году и где они появятся

ЕС ужесточает трансграничные штрафы

До сих пор путешественникам, выезжающим за границу, было относительно легко избежать последствий нарушения правил дорожного движения в зарубежных странах Шенгенской зоны. Однако в этом году блок ужесточает трансграничные штрафы, что означает, что водители, нарушившие закон за границей, могут быть лишены прав на родине. В число правонарушений входят вождение в нетрезвом виде, нарушение скоростного режима в городских и сельских районах, а также ДТП, повлекшее за собой тяжелые травмы или смерть.

Литва ужесточает требования к стоянке и обгону автомобилей

Новые поправки к Правилам дорожного движения в Литве вступили в силу еще 1 декабря прошлого года. Важнейшая из них — соблюдение безопасного расстояния при обгоне или объезде велосипедистов и пешеходов. При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее одного метра, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 метров, пишет литовский портал Delfi.

Ужесточены и требования стоянки. Автомобили и прицепы запрещено оставлять у дорог с двумя или более полосами движения в одном направлении, если скорость движения на них больше 50 км/ч. Машины можно оставлять только в отведенных для этого местах.

В правила включены и новые дорожные знаки. Знак „Зона низкого загрязнения“ будет отмечать установленную муниципалитетом зону, в которой запрещено или ограничено движение всех моторных средств, за исключением тех, которые не загрязняют окружающую среду.

Первые такие знаки планируется установить в Вильнюсе. В „Зоне низкого загрязнения“ окажутся улицы Старого города: Исландиёс, Леиклос (от ул. Вильняус до ул. Тоторю), Вильняус (от. ул. Исландиёс до ул. Траку), Клайпедос, и Бенедиктину (от ул. Вильняус до Шв. Игното).

В Польше будет проще потерять права за превышение скорости

С 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые правила, которые ужесточают наказания за нарушение правил дорожного движения.

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