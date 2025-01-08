ПОДКАСТ | На Facebook будет больше фейков? Фактчекер Илья Бер рассказал, как изменится социальная сеть

В Facebook и Instagram больше не будет фактчекинга и изменятся правила модерации контента, чтобы „восстановить свободу высказываний“, потому что там „стало слишком много ошибок и цензуры“, объявил гендиректор компании Марк Цукерберг. Компания больше не будет самостоятельно проверять изложенные факты, а отдаст это право пользователям, как это уже происходит в Х Илона Маска в формате „примечаний сообщества“. Также больше не будет ограничений по теме иммиграции и гендера. Будет больше политического контента. Meta будет сотрудничать с Дональдом Трампом, чтобы „противостоять правительствам во всем мире, которые преследуют компании из США и усиливают цензуру“.

„На сегодняшний момент мне не известно, чтобы какие-то контракты с фактчекерами уже разорвали. Пока есть только заявление Цукерберга. Главное, речь идет о приостановке фактчекерской программы Facebook, в рамках которой независимые фактчекеры проверяют посты. Эта программа останавливается в США, - говорит Илья Бер в подкасте RusDelfi. - Cкорее всего, это сделано под давлением Илона Маска. Традиционно Цукерберг поддерживал демократов, Маск летом стал членом команды республиканцев и Дональда Трампа. Видимо, это сдача позиций. Есть подозрение, что речь идет об очень больших деньгах, которыми рискует Цукерберг. В руках его прямого конкурента государственная власть. Вроде, в демократической системе это не должно быть критичным, но судя по всему, наши идеальные представления расходятся с реальностью на земле“.