ПОДКАСТ | На Facebook будет больше фейков? Фактчекер Илья Бер рассказал, как изменится социальная сеть
В Facebook и Instagram больше не будет фактчекинга и изменятся правила модерации контента, чтобы „восстановить свободу высказываний“, потому что там „стало слишком много ошибок и цензуры“, объявил гендиректор компании Марк Цукерберг. Компания больше не будет самостоятельно проверять изложенные факты, а отдаст это право пользователям, как это уже происходит в Х Илона Маска в формате „примечаний сообщества“. Также больше не будет ограничений по теме иммиграции и гендера. Будет больше политического контента. Meta будет сотрудничать с Дональдом Трампом, чтобы „противостоять правительствам во всем мире, которые преследуют компании из США и усиливают цензуру“.
„На сегодняшний момент мне не известно, чтобы какие-то контракты с фактчекерами уже разорвали. Пока есть только заявление Цукерберга. Главное, речь идет о приостановке фактчекерской программы Facebook, в рамках которой независимые фактчекеры проверяют посты. Эта программа останавливается в США, - говорит Илья Бер в подкасте RusDelfi. - Cкорее всего, это сделано под давлением Илона Маска. Традиционно Цукерберг поддерживал демократов, Маск летом стал членом команды республиканцев и Дональда Трампа. Видимо, это сдача позиций. Есть подозрение, что речь идет об очень больших деньгах, которыми рискует Цукерберг. В руках его прямого конкурента государственная власть. Вроде, в демократической системе это не должно быть критичным, но судя по всему, наши идеальные представления расходятся с реальностью на земле“.
Можно ли сказать, что теперь на Facebook будет больше фейков? „Я бы так не сказал. Будет больше фейков, которые никак не помечены, что это фейк. Кстати, те посты, которые я помечаю как фейк, я ни разу не видел, чтобы их удаляли. Поэтому говорить, что фактчекеры - цензоры, это возмутительно. Цензура - это удаление информации. Мы не удаляем, а лишь добавляем информацию и помечаем посты. Все, что делается дальше, зависит от модераторов платформы. Сейчас из нас делают козлов отпущения“, - сказал основатель „Проверено. Медиа“ Илья Бер в подкасте RusDelfi.
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