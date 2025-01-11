Бизнес на смерти и скорби. Этично ли „цифровое воскрешение“?(1)
В середине 2024 года популярная испанская телепрограмма провела трансляцию так называемого „диалога с мертвыми“. Группе людей было предложено прослушать цифровые копии голосов умерших родственников, которые были созданы ИИ на основе реальных аудиозаписей. Этот выпуск вызвал широкий общественный резонанс, в том числе и в профессиональной сфере. Многих смущал факт, что ИИ не только имитировал голоса близких, но и задавал людям триггерные вопросы, вызывающие поток болезненных воспоминаний, пишет Delfi Life.
Ложные воспоминания
Воссоздавая голос или внешность умершего человека, мы в каком-то смысле продлеваем его существование, хотя этот образ больше похож на тень, картинку без содержания. Сущность человека, бесспорно, представляет собой нечто большее, чем набор запрограммированных реакций или изображение на экране. Цифровая симуляция едва ли способна передать глубину и уникальность жизненного опыта, эмоций и мыслей настоящей личности.