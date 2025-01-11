Бизнес на смерти и скорби. Этично ли „цифровое воскрешение“?

В середине 2024 года популярная испанская телепрограмма провела трансляцию так называемого „диалога с мертвыми“. Группе людей было предложено прослушать цифровые копии голосов умерших родственников, которые были созданы ИИ на основе реальных аудиозаписей. Этот выпуск вызвал широкий общественный резонанс, в том числе и в профессиональной сфере. Многих смущал факт, что ИИ не только имитировал голоса близких, но и задавал людям триггерные вопросы, вызывающие поток болезненных воспоминаний, пишет Delfi Life.