Два эстонских конькобежца представят страну на чемпионате Европы

24-летний Йоонас Вальге, тренирующийся в немецком Инцеле, осенью впервые выполнил норматив для участия в Кубке мира и теперь станет вторым эстонским конькобежцем, который примет участие в чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды), наряду с основной надеждой Эстонии — Мартеном Лийвом.

Сегодня Международная федерация конькобежного спорта официально подтвердила его участие в соревнованиях. Список участников доступен здесь.

На этапе Кубка мира в Японии в конце ноября, где Йоонас Валге впервые участвовал, он показал следующие результаты: 36,79 и 36,55 секунд на дистанции 500 метров, а на 1000 метров — 1.14,9. Его личные рекорды на этих дистанциях составляют 35,79 и 1.11,29, и оба были достигнуты менее чем за месяц до турнира в Нагано.

Мартен Лийв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2023 года в спринтерском многоборье, многократный чемпион и рекордсмен Эстонии, а также бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2016 года. Специализируясь на спринтерских дисциплинах, в прошлом году он принес Эстонии первую медаль в новом году, завоевав серебро на дистанции 500 метров.

В прошлом году на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходил в канадском Калгари, Мартен Лийв занял девятое место в забеге на 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,53 секунды, что оказалось всего на 0,43 секунды хуже его личного рекорда. От медали в этой дисциплине Лийва отделили 0,73 секунды.

Формат спринтерского многоборья на ЧЕ предусматривает, что за два дня нужно дважды преодолеть дистанцию 500 метров и дважды — 1000 метров, результаты четырех забегов конвертируются в баллы и суммируются.