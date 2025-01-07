07.01.2025, 13:36
Yle: якорь судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива(3)
ФОТО: | via REUTERS
Якорь подняли с помощью специализированного шведского судна.
Якорь танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на дне моря. По данным Yle, якорь был поднят шведским судном HMS Belos. ВМС Финляндии сообщили 5 января, что шведское спасательное судно для подлодок помогает финнам в подводных операциях.
Якорь теперь находится в распоряжении финских властей, и его сегодня начнут тщательно исследовать.
Центральная криминальная полиция подозревает, что якорем был перерезан электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных актов вандализма и серьезных нарушениях в сфере телекоммуникаций.