Авто
07.01.2025, 14:16

Наводим порядок: полиция получила право эвакуировать автомобили без номерного знака

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...и уже воспользовалась этим правом
У этого эвакуируемого автомобиля не было номерного знака, кроме того, был скрыт VIN-код.
У этого эвакуируемого автомобиля не было номерного знака, кроме того, был скрыт VIN-код.
ФОТО: Põhja prefektuur

С 1 января вступила в силу существенная поправка к Закону о дорожном движении, которая предоставляет полиции право перемещать с дорог общего пользования, улиц и парковок автомобили без регистрационного знака. Зачастую регистрационный знак скручивают, стремясь избежать штрафа за парковку. Полиция уже отбуксировала первые автомобили, основываясь на поправке к закону.

„Этот пункт Закона о дорожном движении следует знать всем водителям, которые планируют снять со своего транспортного средства регистрационный знак, чтобы не платить за парковку, — сказал Delfi Forte руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс, приведя конкретный пример, когда в Таллинне был эвакуирован припаркованный легковой автомобиль BMW, с которого сняли регистрационный знак и скрыли VIN-код. — Как позднее объяснил автовладелец, он снял номер, опасаясь штрафа за неправильную парковку“.

Кстати, автомобиль был припаркован на газоне, за такое нарушение полиция имела право переместить транспортное средство и до вступления в силу поправки к закону.

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