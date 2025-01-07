Наводим порядок: полиция получила право эвакуировать автомобили без номерного знака(6)
С 1 января вступила в силу существенная поправка к Закону о дорожном движении, которая предоставляет полиции право перемещать с дорог общего пользования, улиц и парковок автомобили без регистрационного знака. Зачастую регистрационный знак скручивают, стремясь избежать штрафа за парковку. Полиция уже отбуксировала первые автомобили, основываясь на поправке к закону.
„Этот пункт Закона о дорожном движении следует знать всем водителям, которые планируют снять со своего транспортного средства регистрационный знак, чтобы не платить за парковку, — сказал Delfi Forte руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс, приведя конкретный пример, когда в Таллинне был эвакуирован припаркованный легковой автомобиль BMW, с которого сняли регистрационный знак и скрыли VIN-код. — Как позднее объяснил автовладелец, он снял номер, опасаясь штрафа за неправильную парковку“.