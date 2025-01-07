Наводим порядок: полиция получила право эвакуировать автомобили без номерного знака

„Этот пункт Закона о дорожном движении следует знать всем водителям, которые планируют снять со своего транспортного средства регистрационный знак, чтобы не платить за парковку, — сказал Delfi Forte руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс, приведя конкретный пример, когда в Таллинне был эвакуирован припаркованный легковой автомобиль BMW, с которого сняли регистрационный знак и скрыли VIN-код. — Как позднее объяснил автовладелец, он снял номер, опасаясь штрафа за неправильную парковку“.