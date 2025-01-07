ВИДЕО | Российский хоккеист выронил телефон во время матча

Во время матча КХЛ между „Ак Барсом“ и „Авангардом“ произошёл необычный инцидент: арбитры заметили смартфон, выпавший из-под джерси форварда Никиты Дыняка в момент атаки казанского клуба. Судьи остановили игру, подобрали телефон и передали его игроку, который к тому моменту уже находился на скамейке запасных. Получив гаджет, Дыняк отложил его и продолжил матч.

В интервью Sport24 хоккеист признался, что случайно взял телефон с собой из раздевалки.

„Он мне, видимо, [в хоккейные трусы] завалился, а я и не почувствовал. Это как с сигаретой — кладешь за ухо, а потом про нее забываешь. Я вышел – и не понял. Телефон вроде в раздевалке должен лежать. Честно, очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик. Надеюсь, что лига сжалится. Это была чистая случайность, клоунаду делать не хотел“, — заявил Дыняк.

В этой встрече 27-летний Дыняк также стал участником драки с канадским форвардом „Авангарда“ Майклом Маклаудом, которая произошла после их столкновения в зоне омичей в конце первого периода.

Игра завершилась победой „Авангарда“ со счётом 3:1. Омский клуб набрал 43 очка и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции, тогда как „Ак Барс“ с 52 баллами остался на третьей позиции.

После полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси командам этих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.

Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, однако их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона-2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.

В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон-2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, который проходил в августе 2024 года.

Совет IIHF заявил, что будет продолжать следить за ситуацией, а вопрос о возвращении сборных России и Беларуси к международным соревнованиям будет рассмотрен в мае 2025 года, если это будет признано безопасным.

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