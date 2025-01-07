ВИДЕО | Российский хоккеист выронил телефон во время матча
Форвард казанского „Ак Барса“ Никита Дыняк стал участником курьёзного эпизода во время матча КХЛ против „Авангарда“, уронив телефон на лёд.
Во время матча КХЛ между „Ак Барсом“ и „Авангардом“ произошёл необычный инцидент: арбитры заметили смартфон, выпавший из-под джерси форварда Никиты Дыняка в момент атаки казанского клуба. Судьи остановили игру, подобрали телефон и передали его игроку, который к тому моменту уже находился на скамейке запасных. Получив гаджет, Дыняк отложил его и продолжил матч.
В интервью Sport24 хоккеист признался, что случайно взял телефон с собой из раздевалки.
„Он мне, видимо, [в хоккейные трусы] завалился, а я и не почувствовал. Это как с сигаретой — кладешь за ухо, а потом про нее забываешь. Я вышел – и не понял. Телефон вроде в раздевалке должен лежать. Честно, очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик. Надеюсь, что лига сжалится. Это была чистая случайность, клоунаду делать не хотел“, — заявил Дыняк.
В этой встрече 27-летний Дыняк также стал участником драки с канадским форвардом „Авангарда“ Майклом Маклаудом, которая произошла после их столкновения в зоне омичей в конце первого периода.
Игра завершилась победой „Авангарда“ со счётом 3:1. Омский клуб набрал 43 очка и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции, тогда как „Ак Барс“ с 52 баллами остался на третьей позиции.
После полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси командам этих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.
Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, однако их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона-2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.
В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон-2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, который проходил в августе 2024 года.
Совет IIHF заявил, что будет продолжать следить за ситуацией, а вопрос о возвращении сборных России и Беларуси к международным соревнованиям будет рассмотрен в мае 2025 года, если это будет признано безопасным.