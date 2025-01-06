Управа района Ласнамяэ напоминает о принципах уборки снега

„Выпавший снег не только создает зимнее настроение, но и позволяет продемонстрировать, как все мы сообща можем способствовать безопасности и порядку в районе. Мы создали эффективную систему, помогающую поддерживать чистоту на дорогах и быстро устранять любые недостатки“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Замечания и предложения относительно состояния и уборки дорог и тротуаров в Ласнамяэ можно оставить, позвонив на круглосуточный номер диспетчерской службы 600 7978, или написав по адресу lasnamae@keho.ee .

Диспетчерская служба – эффективный и быстрый канал для получения обратной связи от жителей. Если полученное замечание не относится к сфере ответственности районной управы, информацию перенаправляют в соответствующую инстанцию.

За уборку главных магистральных дорог, по которым ходит общественный транспорт, а также примыкающих к ним тротуаров и мостов, в Ласнамяэ отвечают подрядчики Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Уборку внутриквартальных и небольших дорог организует управа района Ласнамяэ.

Собственники недвижимости сами отвечают за уборку прилегающих к их участкам тротуаров, в том числе за уборку снега и борьбу с гололедицей на этих территориях, чтобы пешеходам было безопасно передвигаться по тротуару. В обязанности квартирных товариществ входит обслуживание тротуаров между принадлежащими им участками и проезжей дорогой, а также обеспечение доступа к контейнерам для мусора.

Районная управа помогает квартирным товариществам бороться с гололедом, бесплатно раздавая гранитную крошку. Перед новогодними праздниками квартирные товарищества получили почти 47 тонн насыпного материала. О следующем этапе раздачи крошки товариществам будет сообщено заранее. В соответствии с погодными условиями раздача крошки продолжится в конце января либо в начале февраля текущего года.

Владельцы автомобилей должны расчищать снег и лед в радиусе 1 метра вокруг своего транспортного средства, чтобы обеспечить безопасное использование парковочных мест и передвижение на улицах.

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