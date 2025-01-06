Здоровье
06.01.2025, 21:44

Очередная напасть: в Эстонии этой зимой зарегистрировано 24 заболевших hMPV

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Переполненные больницы в Китае
Переполненные больницы в Китае
ФОТО: ekraanitõmmised

Метапневмовирус человека (hMPV) этой зимой особенно активно распространятся в Китае, где переполненность больниц напоминает местами начальный этап вспышки коронавируса. Департамент здоровья зарегистрировал и в Эстонии пару десятков случаев заражения этим вирусом, но ничего исключительного в распространении этого заболевания пока нет.

Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Арина Шаблинская рассказала изданию Forte, что hMPV относится к вирусной инфекции верних дыхательных путей. Течение болезни может варьироваться от бессимптомной формы до бронхиолита.

hMPV может проявляться так же, как и другие заболевания дыхательных путей: от насморка и кашля до жара и трудностей с дыханием.

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