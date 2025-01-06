Очередная напасть: в Эстонии этой зимой зарегистрировано 24 заболевших hMPV

Метапневмовирус человека (hMPV) этой зимой особенно активно распространятся в Китае, где переполненность больниц напоминает местами начальный этап вспышки коронавируса. Департамент здоровья зарегистрировал и в Эстонии пару десятков случаев заражения этим вирусом, но ничего исключительного в распространении этого заболевания пока нет.