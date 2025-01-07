У футболиста с инстинктом животного ничего не получается на тренерском поприще
Блогер Дмитрий Литвинов в своем очередном посте рассказывает трудную историю суперфорварда Уэйна Руни, которому, кажется, не суждено стать большим тренером.
31 декабря Уэйна Руни уволили из „Плимута“ — четвёртого клуба в его тренерской карьере. Довольно много, с учётом того, что он начал тренировать в 2020-м, ещё до того, как закончил с выступлениями на поле. И нигде — ни в „Дерби“, ни в „Ди Си Юнайтед“, ни в „Бирмингеме“, ни вот сейчас — не было даже близко похоже на успех. С „Дерби“ он вылетел из Чемпионшипа, пусть и прежде всего благодаря очковому штрафу, с вашингтонцами не смог выйти в плей-офф МЛС, с „Бирмингемом“ было 2 победы в 15 матчах и вертикальный спуск от борьбы за выход в АПЛ до зоны вылета, сейчас вот последнее место без шансов.
Вернулся к этой теме сейчас, спустя неделю после увольнения, потому что попался давний материал о Руни начала его карьеры. И кажется, что там есть пара фраз, которые могут служить ключом к тому, что происходит с ним сейчас. Первая — от Дэвида Мойеса, человека, при котором Руни ворвался в большой футбол с мощью майлисайрусовского wrecking ball — и при котором начался конец большой карьеры Уэйна. И шотландец как раз говорит о том, что не стоит называть его тем, кто открыл или раскрыл форварда. „Никто не может присвоить себе заслугу за развитие Уэйна. Он, вероятно, последний из великих уличных игроков“.
И вторая цитата — от Джейми Каррагера, который вспоминал фантастическое впечатление, которое Уэйн произвёл на него, который и сам был уже в составе сборной, на Евро-2004. „Я думаю, что на Евро-2004 не только мир не слишком много знал о Руни, но и сам Руни не слишком много думал о футболе. Когда он стал старше и зрелее, он больше думал об этом, о статусе матча, об уровне ожиданий. А тогда — это был игрок, которому было плевать на всё это, и это был уличный футболист“.
И вот эти слова от двух несхожих людей — они о том, что Уэйна делали великим, это слово к нему можно применить без натяжек, его потрясающие инстинкты. Молодой Руни был настоящим животным, которое чувствовало слабость соперника, понимало, где находится болевая точка того и уничтожало без малейших сомнений. И неудивительно, что он попал в итоге и провёл свои лучшие годы у менеджера, который не был выдающимся тренером, новатором в тактике или методиках подготовки, зато лучше всех чувствовал нерв игры.
Фергюсона, в его вспоминаемом каноничном облике, странно называть животным, но он безусловно понимал эту игру едва ли не лучше всех в истории как истинный практик. И понимал, когда выпустить своего внутреннего зверя, все эти истории с феном, пинаемыми бутсами и прочими прелестями работы с Командором Ордена Британской империи — это то, что не слишком менялось с годами. И Руни в чём-то стал его альтер эго на поле. Его не надо было учить бить по мячу или чувствовать, когда стоит расстаться с ним, нужно было лишь уметь направлять и подсказывать, как лучше применить свою энергию для разрушения защиты соперников. Лишь. Ага, „лишь“, пара пустяков ведь.
Неудивительно, что в те годы, когда Уэйн блистал в клубе, у него немногое выходило в сборной. Да, всегда были какие-то внешние факторы — в 2006-м травма перед турниром, в 2008-м вообще не попали на Евро, в 2010-м — снова травма, в 2012-м — дисквалификация на пару стартовых матчей. Но ведь можно посмотреть на ситуацию и как на то, что тренеры „трёх львов“ не могли раскрыть потенциал не только вечной пары сравниваемых Джеррарда с Лэмпардом, но и Уэйна. Поздний Эрикссон и Капелло были слишком догматичны, Макларен обладал харизмой табуретки, Ходжсон при всей человеческой симпатии, кажется, просто не обладал достаточной квалификацией для того, чтобы дать что-то большее, чем „парни, ну вы сами разберётесь, как там играть против этих...“. И даже при всём этом индивидуального скилла игрока (и чаще всего приятных жеребьёвок в отборе) хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Как хватило и для того, чтобы, уже затухая на клубном уровне, всё же стать лучшим бомбардиром и в истории „МЮ“.
Но тренерское ремесло — это специальность, где уже не выйдет работать чисто на инстинктах. И кажется, что именно в этом главная проблема Уэйна сейчас. Он, похоже, понимает, что надо что-то менять, и потому под конец его работы в „Плимуте“, уже в декабре 2024-го, позвал ассистентом Майка Фелана, который много лет проработал в штабе у Фергюсона, а с 2008-го по 2013-й, на лучшем отрезке карьеры Руни, и вовсе был главным ассистентом. Но сейчас даже Фелана не хватило, чтобы помочь Руни справиться с тем пике, в которое угодила команда.
Кто поумнее, вроде Линекера и Оуэна — те пошли в эксперты, кто поумнее и богаче — тот просто завёл себе клуб с блэкджеком и Месси.
Возможно, выйдет на новом месте — в том, что оно будет, сомнений нет. Но есть ли в этом смысл? У главных английских футбольных икон в целом выходит не самая убедительная тренерская карьера — сейчас принято при упоминании мытарств Руни упоминать проблемы у тех же Стиви и Фрэнки, но история тянется намного дольше. С трёх бесславных лет Стэнли Мэтьюза в „Порт Вэйле“, с Бобби Чарльтона, вылетавшего из Второго дивизиона с „Престоном“ на радость старшему братцу Джеки, с Бобби Мура с его оксфордосаутендами. И даже Кевин Киган, вроде бы прекрасно начинавший с „Ньюкаслом“, после ухода оттуда очень быстро пошёл на спад, де-факто закончив карьеру уже к середине шестого десятка (камео в том же „Ньюкасле“ в 2008-м можно не учитывать, джентльмен в поисках если не десятки, то воспоминаний о прекрасной эпохе).
Кто поумнее, вроде Линекера и Оуэна — те пошли в эксперты, кто поумнее и богаче — тот просто завёл себе клуб с блэкджеком и Месси. Возможно, Уэйну со временем тоже захочется уйти в эту сторону, как минимум, язык у него точно хорошо подвешен с тех самых уличных времён. Но пока он ещё потрепыхается — в конце концов, 39 лет это не возраст для тренера, кто-то, как бывший партнёр по атаке в „МЮ“, ещё вовсю бегает по полю. Возможно, есть смысл взять паузу на год, подучиться, времени ведь на это совсем не было, напомню, что в „Дерби“ он начинал как играющий тренер, а потом было не до академий. Возможно, по ходу учёбы он сможет добыть новые контакты тех, с кем хотел бы работать дальше — и, прибавив к них людей вроде Фелана, наконец собрать команду тех, кто сможет помочь ему преуспеть и как тренеру.
Честно? Веры в это немного. Но если выгорит — не в том смысле, в каком он постепенно выгорел после ухода Фергюсона — то буду только рад.