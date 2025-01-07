У футболиста с инстинктом животного ничего не получается на тренерском поприще

31 декабря Уэйна Руни уволили из „Плимута“ — четвёртого клуба в его тренерской карьере. Довольно много, с учётом того, что он начал тренировать в 2020-м, ещё до того, как закончил с выступлениями на поле. И нигде — ни в „Дерби“, ни в „Ди Си Юнайтед“, ни в „Бирмингеме“, ни вот сейчас — не было даже близко похоже на успех. С „Дерби“ он вылетел из Чемпионшипа, пусть и прежде всего благодаря очковому штрафу, с вашингтонцами не смог выйти в плей-офф МЛС, с „Бирмингемом“ было 2 победы в 15 матчах и вертикальный спуск от борьбы за выход в АПЛ до зоны вылета, сейчас вот последнее место без шансов.

Вернулся к этой теме сейчас, спустя неделю после увольнения, потому что попался давний материал о Руни начала его карьеры. И кажется, что там есть пара фраз, которые могут служить ключом к тому, что происходит с ним сейчас. Первая — от Дэвида Мойеса, человека, при котором Руни ворвался в большой футбол с мощью майлисайрусовского wrecking ball — и при котором начался конец большой карьеры Уэйна. И шотландец как раз говорит о том, что не стоит называть его тем, кто открыл или раскрыл форварда. „Никто не может присвоить себе заслугу за развитие Уэйна. Он, вероятно, последний из великих уличных игроков“.

И вторая цитата — от Джейми Каррагера, который вспоминал фантастическое впечатление, которое Уэйн произвёл на него, который и сам был уже в составе сборной, на Евро-2004. „Я думаю, что на Евро-2004 не только мир не слишком много знал о Руни, но и сам Руни не слишком много думал о футболе. Когда он стал старше и зрелее, он больше думал об этом, о статусе матча, об уровне ожиданий. А тогда — это был игрок, которому было плевать на всё это, и это был уличный футболист“.