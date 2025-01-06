Открытую 40 лет назад в Нарве школу хотят снести и возродить в новом виде и качестве(1)
Первого июля 2024 года в Нарве закрылась одна из основных школ – Soldino kool, которая впервые распахнула двери для нарвских учеников в качестве „восьмилетки“ в 1985 году. Спустя сорок лет ее здание намечено ликвидировать, чтобы возвести на этом месте школу, соответствующую современным требованиям.
Депутаты Нарвского горсобрания 26 сентября прошлого года приняли решение о финансировании строительства в городе новой школы на месте закрытой Солдинаской. Новое учреждение образования в Нарве появится благодаря поддержке государства и фондов Евросоюза.
Как рассказала „Нарвской газете“ директор департамента развития и экономики горуправы Нарвы Анне Веэво, в настоящее время департамент архитектуры и городского планирования готовит архитектурный конкурс здания для здания будущей школы и параллельно уже начал заниматься детальной планировкой этого объекта. Вполне возможно, архитектурный конкурс будет объявлен в январе — феврале этого года.
„Пока все идет по плану, – отметила Веэво. – Департамент городского хозяйства в этом году займется сносом как здания школы Солдино, так и некоторых объектов, которые находятся на отведенной территории. Снос запланировано произвести в течение 2025 года“.
После проведения архитектурного конкурса по новой школе (его результаты будут известны скорее всего летом 2025 года) начнется проектирование здания. В 2026 году должен быть готов строительный проект, по его готовности последует объявление госпоставки на строительство. Строительные работы намечены на 2027-2028 годы. Срок сдачи новой нарвской школы запланирован к 1 сентября 2029 года.
„Если все пойдет хорошо, то есть надежда на сдачу этого объекта и раньше установленного срока“, – сказала „НГ“ директор департамента развития и экономики Нарвы.
По информации Веэво, предполагаемые расходы по этому проекту составляют 20 миллионов 24 тысячи 441 евро. „Из них софинансирование из меры поддержки составляет 16 миллионов 960 тысяч евро, – уточнила она. – Соответственно финансирование Нарвы, как обязательные 15% по условиям меры поддержки — это 3 миллиона 64 тысячи 441 евро“.
Однако сейчас сложно предполагать, какие суммы на самом деле потребуются для реализации строительства новой школы в Нарве. До тех пор, пока нет конкретной информации по ее детальной планировке и результатов архитектурного конкурса, трудно что-то прогнозировать. Все зависит от того, насколько дорогим окажется выбранный проект, а также от ситуации на строительном рынке Эстонии на начало сооружения новой нарвской школы. Если в результате архитектурного конкурса в признанном лучшим проекте окажутся заложены дорогостоящие решения, а услуги строителей превысят ожидания, то указанной выше суммы в 20 с небольшим миллионов евро может и не хватить.
„В случае, если действительные расходы по объективным причинам окажутся выше, то Нарве придется покрывать из своих собственных финансовых средств“, – подтвердила Веэво.
В рамках этого проекта планируется построить школьное здание на 691 учебное место, включая учащихся с особыми потребностями. Площадь здания составит примерно 5300 метров. В новое школьное здание будут переведены учащиеся Паюской, Пяхклимяэской и 6-й школы, которые к этому времени уже решено закрывать.