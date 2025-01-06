Открытую 40 лет назад в Нарве школу хотят снести и возродить в новом виде и качестве

Депутаты Нарвского горсобрания 26 сентября прошлого года приняли решение о финансировании строительства в городе новой школы на месте закрытой Солдинаской. Новое учреждение образования в Нарве появится благодаря поддержке государства и фондов Евросоюза.

Как рассказала „Нарвской газете“ директор департамента развития и экономики горуправы Нарвы Анне Веэво, в настоящее время департамент архитектуры и городского планирования готовит архитектурный конкурс здания для здания будущей школы и параллельно уже начал заниматься детальной планировкой этого объекта. Вполне возможно, архитектурный конкурс будет объявлен в январе — феврале этого года.

„Пока все идет по плану, – отметила Веэво. – Департамент городского хозяйства в этом году займется сносом как здания школы Солдино, так и некоторых объектов, которые находятся на отведенной территории. Снос запланировано произвести в течение 2025 года“.

После проведения архитектурного конкурса по новой школе (его результаты будут известны скорее всего летом 2025 года) начнется проектирование здания. В 2026 году должен быть готов строительный проект, по его готовности последует объявление госпоставки на строительство. Строительные работы намечены на 2027-2028 годы. Срок сдачи новой нарвской школы запланирован к 1 сентября 2029 года.

„Если все пойдет хорошо, то есть надежда на сдачу этого объекта и раньше установленного срока“, – сказала „НГ“ директор департамента развития и экономики Нарвы.

По информации Веэво, предполагаемые расходы по этому проекту составляют 20 миллионов 24 тысячи 441 евро. „Из них софинансирование из меры поддержки составляет 16 миллионов 960 тысяч евро, – уточнила она. – Соответственно финансирование Нарвы, как обязательные 15% по условиям меры поддержки — это 3 миллиона 64 тысячи 441 евро“.