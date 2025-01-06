8 января в Нарве пройдет всеэстонская ярмарка реновации, на ней выступит министр Владимир Свет(4)
Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) совместно с Союзом квартирных товариществ Эстонии (EKÜL) проведут 8 января в Нарвском колледже Тартуского университета ярмарку реновации. На ярмарке квартирные товарищества со всей Эстонии смогут получить бесплатные консультации по вопросам реновации многоквартирных домов.
По словам председателя правления EKÜL Андреса Яадла, участники выставки смогут получить поддержку коллег и практические советы. „Наибольший интерес к мероприятию, вероятно, проявят жители Ида-Вирумаа, где реновация в этом году активно продвигается. Однако мы ожидаем гостей со всей Эстонии, которые смогут познакомиться с последними новинками в сфере реновации. Я призываю прийти не только руководителей квартирных товариществ, но и всех владельцев квартир, которые смогут получить новые знания о том, как привести свой дом в порядок, и после выставки поддержать председателя своего дома в проекте реновационнии“, – отметил Яадла.
Ярмарка „Дадим импульс волне реновации“ состоится 8 января в Нарвском колледже Тартуского университета по адресу: Ратушная площадь 2. Выставочная зона будет открыта с 11:30 до 17:00. Мероприятие пройдет на эстонском и русском языках. Участие бесплатное.
В течение всего дня будет проводиться прямая трансляция докладов. „Мы подчеркиваем, что стоит все же лично посетить выставку , так как это уникальная возможность пообщаться с различными специалистами лицом к лицу и задать интересующие вопросы“, – сказала консультант квартирных[ товариществ от EIS в Ида-Вирумаа Людмила Пеусса.
Откроют выставочный день министр инфраструктуры Владимир Свет и исполняющая обязанности руководителя представительства Европейской комиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас. Основное внимание будет уделено практическому опыту, которым поделятся руководители квартирных товариществ, недавно прошедших реновацию. Также будут обсуждаться способы реновации, даваться рекомендации по строительству, затрагиваться юридические аспекты и вопросы финансирования реновации.
В рамках обсуждения вопросов финансирования будет представлена информация о возможностях фонда инвестиций в жилье (ELIFO). Этот фонд, созданный при поддержке Европейского фонда регионального развития, предоставляет государственные кредиты на реконструкцию тем многоквартирным домам, которые не могут получить банковские кредиты или сталкиваются с менее выгодными условиями. Бюджет ELIFO на 2024–2029 годы составляет 35 миллионов евро, что позволит профинансировать реновацию как минимум 100 квартирных товариществ.
На выставке, помимо EIS и EKÜL, будут представлены следующие компании и учреждения: Энергетическое агентство Тартуского региона, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа и проект ELENA, Союз деревянных домов Эстонии, Viru Elektrivõrgud, LHV, Swedbank, Ehituskonsult Grupp, Soojusekspert Ehitus, компании химической промышленности SIA DAW Baltica и Henkel Balti, а также Mesa Eesti – поставщик решений для учета тепла, электроэнергии и воды.
Программа дня и возможность следить за прямой трансляцией: https://eis.ee/renoveerimismess
EIS является одной из сторон проекта Европейского Союза LIFE IP BuildEST, который объединяет знания и опыт различных участников для реконструкции жилого фонда Эстонии к 2050 году.