В Китае и мире распространяется метапневмовирус

На этой неделе резко возросло число случаев респираторных заболеваний, особенно на севере Китая. Также в стране распространяются иные острые респираторные вирусные заболевания, включая грипп, COVID-19 и пневнмонию.

Также метапневмовирус выявлен и активно циркулирует в Казахстане - об этом сообщает сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

„В связи с последними сообщениями в СМИ о распространении в мире метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, министерство здравоохранения РК сообщает следующее. Метапневмовирус человека – это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве“, - говорится в сообщении в воскресенье.

Эксперты отмечают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не обеспокоена сложившейся ситуацией, ведь число заболевших растет каждую зиму.

Что это за вирус?

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae, он вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.

Метапневмовирус человека впервые выделен у больного в конце 2001 года в Нидерландах. Метапневмовирус человека встречается по всему земному шару. Анализ депонированных с 1958 года образцов сыворотки крови больных ОРЗ показал, что вирус циркулирует среди людей как минимум с конца 1950-х. Вирус циркулирует круглый год с выраженным сезонным распределением.