ВИДЕО | Эстонский вратарь получил травму, а его клуб вылетел из Кубка Испании

Вратарь Карл Якоб Хейн, выступающий за испанский клуб „Вальядолид“, получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании против команды третьей лиги „Оренсе СФ“.

Хейн начал встречу в стартовом составе, но на последней минуте первого тайма был вынужден покинуть поле после неудачного приземления на спину при попытке поймать мяч.

Несмотря на попытку продолжить игру, эстонский голкипер вскоре уступил место португальскому запасному вратарю Андре Феррейре.

В последние месяцы Хейн сталкивался с другими травмами, но они были менее серьёзными, и ему удавалось избежать вынужденных замен.

Если в предыдущих раундах Кубка тренерский штаб „Вальядолида“ предоставлял Хейну отдых, то в этом матче новый аргентинский наставник Диего Кокка доверил эстонцу место в воротах, подчеркнув его важность для команды.

До ухода Хейна на замену счет на табло был равным — 2:2. На 53-й минуте хозяева, представляющие третью по силе лигу Испании, перехватили инициативу, а Анхель Санчес вывел „Оуренсе“ вперед — 3:2. Этот гол стал решающим, и матч завершился победой команды из третьей лиги с таким же счётом.

Основные моменты матча (травма Хейна в конце второй минуты видео):

Для „Вальядолида“ этот матч стал настоящим испытанием. Помимо травмы Хейна, команда потеряла полузащитника Станко Юрича и вингера Рауля Моро. Последний получил повреждение на заключительном отрезке игры, когда замены уже были исчерпаны, и „Вальядолид“ вынужден был завершать встречу вдесятером.

С момента перехода в „Вальядолид“ летом, Карл Якоб Хейн защищал ворота команды в 19 официальных матчах. Несмотря на то, что клуб занимает последнее место в таблице Ла Лиги, эстонский вратарь, находящийся в аренде из лондонского „Арсенала“, заслужил множество похвал за свои качественные выступления. В следующую субботу „Вальядолид“ предстоит важная встреча с „Бетисом“.

Следующие матчи сборной Эстонии по футболу состоятся в конце марта, когда команда начнёт отборочный цикл чемпионата мира. Предположительно, Эстония сыграет на нейтральном поле против Израиля, а также в гостях с Молдовой.

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