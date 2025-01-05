Говорил ли Суворов: „Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом“?
Согласно устоявшемуся мнению, автором крылатой фразы о солдате и генерале был великий русский полководец. Мы проверили, так ли это.
О том, что именно благодаря Александру Васильевичу Суворову (1730–1800) появился знаменитый афоризм, сказано на множестве российских официальных ресурсов. Среди них сайты образовательных учреждений: Высшей школы экономики, Воронежского государственного педагогического университета, Мурманского государственного технического университета, Академии современных инфокоммуникационных технологий, Инженерно-технической школы, школ и гимназий Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и многих других городов. Не обошли эту тему стороной и такие организации, как МЧС, МВД, Фонд президентских грантов и „Бессмертный полк России“.
И действительно: кому как не Суворову, автору множества военных афоризмов и знаменитой „Науки побеждать“, быть отцом поучительной фразы? Однако реальность оказывается иной. Во многих справочниках, среди которых и „Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений“ под редакцией Вадима Серова, об этой цитате говорится:
„Из сборника „Солдатские заметки“ (1855) русского литератора Александра Фомича Погосского (1816–1874), прозванного современниками „военным Далем“. В его собрании афоризмов-поучений, стилизованных под народные пословицы, есть и такое выражение: „Плохой тот солдат, который не думает быть генералом, а ещё плоше тот, который слишком думает, что с ним будет“ (Поли. собр. соч. А. Ф. Погосского. Т. I. СПб., 1899). Крылатой стала первая часть этой фразы“.
К сожалению, один из самых популярных современных ресурсов по крылатым фразам содержит ошибку, которая перекочевала туда, по всей видимости, из советского справочника „Крылатые слова: литературные цитаты, образные выражения“ (1960). Дело в том, что Александр Погосский был далеко не первым литератором, употребившим указанный афоризм.
В „Собрании 4291 древних российских пословиц“ под редакцией Антона Барсова, изданном в 1770 году, встречается ещё несколько далёкая по форме мудрость „Всякий солдат хочет быть генералом, а матрос адмиралом“. А вот более похожий на наш афоризм вариант „Худой тот офицер, который не думает быть фельдмаршалом“ присутствует в журнале Максима Невзорова „Друг юношества“ за май 1811 года. „Фельдмаршала“ упоминает и журнал „Сын отечества“ в 1818 году. В „Полном собрании русских пословиц и поговорок, расположенном по азбучному порядку“ (1822) под редакцией Дмитрия Княжевича можно встретить выражение „Худой солдат, который не надеется быть генералом“. Так что, по всей видимости, уже к началу XIX века различные вариации этого афоризма ходили в народе. В повести малоизвестного литератора Петра Сумарокова „Первый урок любви и славы“ (1833) присутствует уже вариант „Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом“, также названный „пословицей“. В такой же форме выражение попало в „Канцелярский самоучитель“ (1839) Фёдора Русанова.
А вот в сочинениях Александра Васильевича Суворова и его документальных биографиях подобных высказываний нет. Возможно, появлению ложной ассоциации поспособствовал писатель, критик и вечный оппонент Пушкина Фаддей Булгарин, В его художественной биографии „Суворов“ (1843) описана сцена с участием юного Александра Васильевича, его отца и Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. Александр заявляет родителю, что желает начать службу с чина солдата, поскольку „хочет быть фельдмаршалом“. На что Ганнибал реагирует: „Славно! Покойный государь Пётр Алексеевич всегда говорил: худой тот солдат, который не надеется быть генералом!“ И вот проходит всего четыре года, и Владимир Бурнашев в своём „Руководстве для молодых людей, назначающих себя к торговым делам“ (1847) именует выражение „суворовской пословицей“. А в „Очерке этнографии еврейского народонаселения в России“ (1866) Моисей Берлин приписывает эти слова Наполеону Бонапарту. На самом деле император (на тот момент уже бывший) в 1816 году заявил, что при нём „каждый солдат надеялся стать генералом“, что, по-видимому, позднее повлияло на атрибуцию Наполеону известного афоризма „Каждый солдат в своём ранце носит маршальский жезл“.
Таким образом, приписываемое Александру Васильевичу Суворову высказывание является народной поговоркой, известной в нескольких вариантах. Сам же полководец подобных слов, насколько можно сейчас судить, не произносил.
Итог: Неправда