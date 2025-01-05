Говорил ли Суворов: „Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом“?

„Из сборника „Солдатские заметки“ (1855) русского литератора Александра Фомича Погосского (1816–1874), прозванного современниками „военным Далем“. В его собрании афоризмов-поучений, стилизованных под народные пословицы, есть и такое выражение: „Плохой тот солдат, который не думает быть генералом, а ещё плоше тот, который слишком думает, что с ним будет“ (Поли. собр. соч. А. Ф. Погосского. Т. I. СПб., 1899). Крылатой стала первая часть этой фразы“.

В „Собрании 4291 древних российских пословиц“ под редакцией Антона Барсова, изданном в 1770 году, встречается ещё несколько далёкая по форме мудрость „Всякий солдат хочет быть генералом, а матрос адмиралом“. А вот более похожий на наш афоризм вариант „Худой тот офицер, который не думает быть фельдмаршалом“ присутствует в журнале Максима Невзорова „Друг юношества“ за май 1811 года. „Фельдмаршала“ упоминает и журнал „Сын отечества“ в 1818 году. В „Полном собрании русских пословиц и поговорок, расположенном по азбучному порядку“ (1822) под редакцией Дмитрия Княжевича можно встретить выражение „Худой солдат, который не надеется быть генералом“. Так что, по всей видимости, уже к началу XIX века различные вариации этого афоризма ходили в народе. В повести малоизвестного литератора Петра Сумарокова „Первый урок любви и славы“ (1833) присутствует уже вариант „Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом“, также названный „пословицей“. В такой же форме выражение попало в „Канцелярский самоучитель“ (1839) Фёдора Русанова.