Трамп выбрал следующим послом в Эстонии родившегося здесь юриста(12)
Избранный президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети X, что он назначил родившегося в Эстонии Романа Пипко следующим послом США в нашей стране.
Согласно заявлению Трампа, сделанному в пятницу вечером, Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Российско-американском фонде предпринимательства.
Пипко работал с американскими компаниями и участвовал в переговорах по проектам от Европы до Африки, включая вопросы, связанные с санкциями. Он родился и вырос в Эстонии.
„Как легальный иммигрант, он воплощает американскую мечту, и я уверен, что он будет продвигать интересы США в своей новой роли“, — написал Трамп.
Politico пишет, что этот пост все еще нуждается в утверждении Сенатом, но республиканский контроль над верхней палатой должен сделать утверждение относительно легким.
Из исследовательской статьи, опубликованной Симоной и Романом Пипко в 1987 году, следует, что Роман Пипко учился на юридическом факультете Тартуского государственного университета и эмигрировал в США в 1981 году, где работал в Институте исследований СССР имени В. А. Гарримана Колумбийского университета.
Пипко является членом правления американской компании Tallinn Entertainment, которой в начале прошлого десятилетия заинтересовалась Таллиннская мэрия. В мае 2021 года Delfi писала, что тогда речь шла о конференц-центре, концертном зале, а также казино-центре и отеле, но город и компания спорили о структуре собственности и рентабельности, определиться не удалось.
В настоящее время послом США в Эстонии является Джордж П. Кент, утвержденный Сенатом США 13 декабря 2022 года и прибывший в Таллинн в январе 2023 года.
RusErr писал, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года нынешний американский посол в Эстонии Джордж Кент, который публично критиковал Трампа, может быть отозван.
Посол США в Эстонии Джордж Кент вручил верительные грамоты президенту Алару Карису в феврале 2023 года. Государственный департамент США примет решение о дальнейшем развитии его дипломатической карьеры в начале следующего года, когда новый президент страны Дональд Трамп вступит в должность.
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон отметил, что, как правило, после смены президента уходят называемые „политические“ послы.
„Джордж Кент не является „политическим“ послом, он карьерный дипломат, - сказал Михкельсон. - Но, действительно, мы знаем, что он уже много лет назад он имел очень четкие и резкие мнения в связи с событиями, касавшимися слушаний по импичменту, который был организован против Трампа“.