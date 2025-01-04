Трамп выбрал следующим послом Эстонии родившегося здесь юриста

Согласно заявлению Трампа, сделанному в пятницу вечером, Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Российско-американском фонде предпринимательства.

Пипко работал с американскими компаниями и участвовал в переговорах по проектам от Европы до Африки, включая вопросы, связанные с санкциями. Он родился и вырос в Эстонии.

„Как легальный иммигрант, он воплощает американскую мечту, и я уверен, что он будет продвигать интересы США в своей новой роли“, — написал Трамп.

Politico пишет, что этот пост все еще нуждается в утверждении Сенатом, но республиканский контроль над верхней палатой должен сделать утверждение относительно легким.

Из исследовательской статьи, опубликованной Симоной и Романом Пипко в 1987 году, следует, что Роман Пипко учился на юридическом факультете Тартуского государственного университета и эмигрировал в США в 1981 году, где работал в Институте исследований СССР имени В. А. Гарримана Колумбийского университета.

Пипко является членом правления американской компании Tallinn Entertainment, которой в начале прошлого десятилетия заинтересовалась Таллиннская мэрия. В мае 2021 года Delfi писала, что тогда речь шла о конференц-центре, концертном зале, а также казино-центре и отеле, но город и компания спорили о структуре собственности и рентабельности, определиться не удалось.

В настоящее время послом США в Эстонии является Джордж П. Кент, утвержденный Сенатом США 13 декабря 2022 года и прибывший в Таллинн в январе 2023 года.

RusErr писал, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года нынешний американский посол в Эстонии Джордж Кент, который публично критиковал Трампа, может быть отозван.

Посол США в Эстонии Джордж Кент вручил верительные грамоты президенту Алару Карису в феврале 2023 года. Государственный департамент США примет решение о дальнейшем развитии его дипломатической карьеры в начале следующего года, когда новый президент страны Дональд Трамп вступит в должность.