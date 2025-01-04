Мнение
04.01.2025, 10:08

Виталий Портников: Рюйтель и Алкснис. Патриотизм и предательство

 
Vitali Portnikov
украинский журналист
Виталий Портников
Виталий Портников
ФОТО: TERJE LEPP | Delfi Meedia

Арнольд Рюйтель и Виктор Алкснис, бывшие народные депутаты СССР и яркие фигуры времен горбачевской перестройки умерли с разницей в часы. Рюйтель – в последний день старого, 2024 года. Алкснис – в первый день нового, 2025-го. Оба, конечно, были уже немолоды и их уход стал еще одним напоминанием об окончательном расставании с памятью об эпохе надежд последних лет существования Советского Союза. Но только в этой эпохе они избрали разные стороны политических баррикад, пишет украинский журналист Виталий Портников на портале „Крым.Реалии“.

И Рюйтель, и Алкснис принадлежали к советской элите еще доперестроечных времен. Виктор Алкснис, внук заместителя советского наркома обороны Якова Алксниса, окончил в Риге военное училище имени своего деда и дослужился до полковника.

Арнольд Рюйтель был членом бюро ЦК компартии Эстонии и председателем президиума Верховного Совета ЭССР. Тем не менее, когда начались перемены, Рюйтель решительно поддержал стремление своего народа к независимости. Затаив дыхание мы наблюдали, как в первый день работы учредительного съезда Народного фронта Эстонии в зале заседаний появились руководители республики – первый секретарь ЦК компартии Война Вяляс, председатель Верховного Совета Арнольд Рюйтель и председатель Совета министров Индрек Тооме.

Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой

Не знаю, нужно ли напоминать, что никто из руководителей УССР на съезд Народного Руха не пришел. На форум делегировали заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ Леонида Кравчука – именно тогда и началась головокружительная политическая карьера будущего президента Украины.

А Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой, когда подготовил декларацию о суверенитете Эстонской ССР. Эту декларацию, между прочим, принял Верховный Совет Эстонии, избранный еще до перестройки, в глухие времена застоя. Нам об этом тогда можно было разве что только мечтать…

И вот теперь Эстония прощается с Арнольдом Рюйтелем как с выдающимся государственным деятелем – первый председатель парламента страны после восстановления независимости, бывший президент, патриарх европейской политики… А Алкснис?

Алкснис способствовал выработке страшной тактики Москвы, которая приведет к тысячам загубленных жизней

А Алкснис буквально с первых дней перемен стал бороться с независимостью Латвии. Именно его стремление противостоять желанию соотечественников восстановить государственность привело его в народные депутаты СССР и депутаты Верховного Совета Латвийской ССР, сделало одним из лидеров консерваторов и оппонентов перестройки, „черным полковником“. Я помню, как он горячо доказывал мне в кремлевских кулуарах, что республики, стремящиеся к независимости, потеряют территории. И он не только говорил, он способствовал выработке этой страшной тактики Москвы, которая приведет к тысячам загубленных жизней, а в 2014 году будет использована Путиным для оккупации и аннексии Крыма.

Алкснис умирает в день, когда горят дома на улицах Киева и пустеют улицы Тирасполя – отторгнутое еще в конце 80-х Приднестровье, наградившее Алксниса орденами, осталось без газа и тепла… Не думаю, что он что-то переоценил и раскаялся, но наказанием стало забвение. В Латвии он, разумеется, не остался, а в 1992 году ему запретили въезд в эту страну. В России пытался поддерживать реваншистов и бороться за отделение регионов от новых независимых государств. К отделению Крыма Алкснис призывал еще в начале двухтысячных, когда уже стал депутатом российской Госдумы, войну Путина в 2022 году, разумеется, тоже поддержал. Но вот только российские власти в его услугах особо не нуждались и вспоминают о „черном полковнике“, как о не вписавшемся в „новое время“ маргинале.

Арнольд Рюйтель оказался на стороне своего народа, а не на стороне его оккупантов, как Виктор Алкснис. А сторона своего народа – всегда правильная сторона.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира „референдум“ о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на „референдуме“. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о „присоединении“ Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это „восстановлением исторической справедливости“. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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