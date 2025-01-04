И Рюйтель, и Алкснис принадлежали к советской элите еще доперестроечных времен. Виктор Алкснис, внук заместителя советского наркома обороны Якова Алксниса, окончил в Риге военное училище имени своего деда и дослужился до полковника.

Арнольд Рюйтель был членом бюро ЦК компартии Эстонии и председателем президиума Верховного Совета ЭССР. Тем не менее, когда начались перемены, Рюйтель решительно поддержал стремление своего народа к независимости. Затаив дыхание мы наблюдали, как в первый день работы учредительного съезда Народного фронта Эстонии в зале заседаний появились руководители республики – первый секретарь ЦК компартии Война Вяляс, председатель Верховного Совета Арнольд Рюйтель и председатель Совета министров Индрек Тооме.

Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой

Не знаю, нужно ли напоминать, что никто из руководителей УССР на съезд Народного Руха не пришел. На форум делегировали заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ Леонида Кравчука – именно тогда и началась головокружительная политическая карьера будущего президента Украины.

А Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой, когда подготовил декларацию о суверенитете Эстонской ССР. Эту декларацию, между прочим, принял Верховный Совет Эстонии, избранный еще до перестройки, в глухие времена застоя. Нам об этом тогда можно было разве что только мечтать…

И вот теперь Эстония прощается с Арнольдом Рюйтелем как с выдающимся государственным деятелем – первый председатель парламента страны после восстановления независимости, бывший президент, патриарх европейской политики… А Алкснис?

Алкснис способствовал выработке страшной тактики Москвы, которая приведет к тысячам загубленных жизней