Виталий Портников: Рюйтель и Алкснис. Патриотизм и предательство
Арнольд Рюйтель и Виктор Алкснис, бывшие народные депутаты СССР и яркие фигуры времен горбачевской перестройки умерли с разницей в часы. Рюйтель – в последний день старого, 2024 года. Алкснис – в первый день нового, 2025-го. Оба, конечно, были уже немолоды и их уход стал еще одним напоминанием об окончательном расставании с памятью об эпохе надежд последних лет существования Советского Союза. Но только в этой эпохе они избрали разные стороны политических баррикад, пишет украинский журналист Виталий Портников на портале „Крым.Реалии“.
И Рюйтель, и Алкснис принадлежали к советской элите еще доперестроечных времен. Виктор Алкснис, внук заместителя советского наркома обороны Якова Алксниса, окончил в Риге военное училище имени своего деда и дослужился до полковника.
Арнольд Рюйтель был членом бюро ЦК компартии Эстонии и председателем президиума Верховного Совета ЭССР. Тем не менее, когда начались перемены, Рюйтель решительно поддержал стремление своего народа к независимости. Затаив дыхание мы наблюдали, как в первый день работы учредительного съезда Народного фронта Эстонии в зале заседаний появились руководители республики – первый секретарь ЦК компартии Война Вяляс, председатель Верховного Совета Арнольд Рюйтель и председатель Совета министров Индрек Тооме.
Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой
Не знаю, нужно ли напоминать, что никто из руководителей УССР на съезд Народного Руха не пришел. На форум делегировали заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ Леонида Кравчука – именно тогда и началась головокружительная политическая карьера будущего президента Украины.
А Рюйтель к этому времени свою карьеру уже сделал – и, тем не менее, рискнул прямым конфликтом с Москвой, когда подготовил декларацию о суверенитете Эстонской ССР. Эту декларацию, между прочим, принял Верховный Совет Эстонии, избранный еще до перестройки, в глухие времена застоя. Нам об этом тогда можно было разве что только мечтать…
И вот теперь Эстония прощается с Арнольдом Рюйтелем как с выдающимся государственным деятелем – первый председатель парламента страны после восстановления независимости, бывший президент, патриарх европейской политики… А Алкснис?
Алкснис способствовал выработке страшной тактики Москвы, которая приведет к тысячам загубленных жизней
А Алкснис буквально с первых дней перемен стал бороться с независимостью Латвии. Именно его стремление противостоять желанию соотечественников восстановить государственность привело его в народные депутаты СССР и депутаты Верховного Совета Латвийской ССР, сделало одним из лидеров консерваторов и оппонентов перестройки, „черным полковником“. Я помню, как он горячо доказывал мне в кремлевских кулуарах, что республики, стремящиеся к независимости, потеряют территории. И он не только говорил, он способствовал выработке этой страшной тактики Москвы, которая приведет к тысячам загубленных жизней, а в 2014 году будет использована Путиным для оккупации и аннексии Крыма.
Алкснис умирает в день, когда горят дома на улицах Киева и пустеют улицы Тирасполя – отторгнутое еще в конце 80-х Приднестровье, наградившее Алксниса орденами, осталось без газа и тепла… Не думаю, что он что-то переоценил и раскаялся, но наказанием стало забвение. В Латвии он, разумеется, не остался, а в 1992 году ему запретили въезд в эту страну. В России пытался поддерживать реваншистов и бороться за отделение регионов от новых независимых государств. К отделению Крыма Алкснис призывал еще в начале двухтысячных, когда уже стал депутатом российской Госдумы, войну Путина в 2022 году, разумеется, тоже поддержал. Но вот только российские власти в его услугах особо не нуждались и вспоминают о „черном полковнике“, как о не вписавшемся в „новое время“ маргинале.
Арнольд Рюйтель оказался на стороне своего народа, а не на стороне его оккупантов, как Виктор Алкснис. А сторона своего народа – всегда правильная сторона.