ФОТО | „Я прыгнула в воду впервые после ЧМ. Как будто ее не чувствую!“ Ефимова провела бесплатный мастер-класс для всех желающих

Около двадцати детей разного возраста сначала выстраиваются в линию у бортика, внимательно слушают Энели и повторяют за ней все движения. Есть среди участников мастер-класса и взрослые люди. Потом по свистку они по очереди прыгают в воду и стараются выполнить те задания, которые объясняет чемпионка. Энели вручают микрофон прямо в воде, чтобы все слышали ее голос.