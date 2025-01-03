Новости Ида-Вирумаа
03.01.2025, 20:42

ФОТО | „Я прыгнула в воду впервые после ЧМ. Как будто ее не чувствую!“ Ефимова провела бесплатный мастер-класс для всех желающих

 

В Силламяэском бассейне 3 января прошел заплыв для всех желающих с чемпионкой Эстонии по плаванию Энели Ефимовой. На него приехали дети и взрослые со всего Ида-Вирумаа.

Около двадцати детей разного возраста сначала выстраиваются в линию у бортика, внимательно слушают Энели и повторяют за ней все движения. Есть среди участников мастер-класса и взрослые люди. Потом по свистку они по очереди прыгают в воду и стараются выполнить те задания, которые объясняет чемпионка. Энели вручают микрофон прямо в воде, чтобы все слышали ее голос.

Родители детей, участников встречи с Ефимовой, в основном стоят на балконе и смотрят за своими детьми оттуда, но некоторые спустились к детям и фотографируют на память моменты звездного мастер-класса.

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