Большая сделка: нападающий „Пайде“ перешел в клуб немецкой Бундеслиги
Футбольный клуб „Санкт-Паули“, который занимает 14-е место в Бундеслиге, приобрёл права на 20-летнего нападающего Абдули Сисей у клуба „Пайде“.
Детали сделки между клубами не были раскрыты, и поэтому неизвестны ни сумма трансфера, ни продолжительность контракта. В социальных сетях предполагают, что сумма сделки могла составить около полумиллиона евро.
В Эстонском чемпионате Абдули Сисей продемонстрировал отличную форму, забив 13 голов в 15 матчах, а также отличился летом прошлого года в матчах Лиги конференций против валлийского, исландского и шведского клубов. Его яркие выступления привели к вызову в сборную Гамбии, где он забил свой первый гол в победном матче против Туниса, как сообщается на официальном сайте „Пайде“.
Футбольный клуб „Санкт-Паули“, вернувшийся в Бундеслигу после 13 лет отсутствия, одержал победу во 2-й Бундеслиге в прошлом году. Клуб проводит домашние игры на стадионе „Миллернтор“, вмещающем около 30 000 зрителей, и является главным городским соперником клуба „Гамбург“.
В своём прощальном сообщении Абдули Сисей поблагодарил всех за возможность сделать важный шаг в своей карьере:
„Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и руководству клуба! Благодарю за проведённое вместе время, за веру и доверие, а также за возможность проявить себя в Европе“, — сказал Сисей. „Хочу также выразить искреннюю благодарность всем людям на моей родине в Гамбии, которые помогли мне вырасти и развиться как футболисту. Спасибо моей семье, друзьям и родному клубу. Я сделаю всё, чтобы добиться успеха в Германии. Спасибо!“
Спортивный директор „Пайде“ Герт Камс подчеркнул важность перехода Абдулай Сисея для всего эстонского футбола.
„Абдулай приехал к нам летом, помог клубу достичь целей сезона, и теперь его ждет самый большой вызов в жизни. Его переход в „Санкт-Паули“ имеет особое значение как для „Пайде“, так и для эстонского футбола в целом — он первый игрок, который переходит напрямую из Премиум лиги в Бундеслигу, высший уровень европейского футбола в Германии. Можно быть уверенным, что после этого перехода наша домашняя Премиум лига получит больше внимания со стороны крупных иностранных клубов“, — отметил Камс.
„Хочу поблагодарить президента клуба Вейко Вескимяэ и генерального директора Яануса Пруули, с которыми мы тесно сотрудничали, чтобы этот трансфер стал реальностью“, — добавил он. „Особую благодарность хочу выразить Ивану Стойковичу, Ату Силласту, Тармо Кингу, Юрису Сахкуру и всем другим членам персонала основной команды, от физиотерапевтов до видеоаналитиков, которые ежедневно работали с Абдулайем, целеустремленно и без усталости. Благодаря вашей высококлассной работе мы сегодня можем радоваться одному из самых крупных и значимых переходов в истории эстонского клубного футбола. Спасибо, коллеги! Абдулай, мечтай по-крупному, верь в себя! Карол ждет тебя в Гамбурге, покажи ему, из какого теста сделаны ребята, которые приходят из Пайде!“ — завершил Камс.
Президент клуба из Ярвамаа Вейко Вескимяэ добавил, что особое удовлетворение от этого крупного перехода связано с результатами последовательной работы клуба.
„Мы всегда были амбициозны и верили, что люди с яркими глазами и открытая, ориентированная на сотрудничество организационная культура — это лучший путь к успеху“, — сказал Вескимяэ. „Пять лет назад мы поняли, что для устойчивого развития нам нужно начинать зарабатывать деньги самостоятельно, помимо вкладов наших спонсоров. Мы сознательно строили нашу систему с учетом этого, и за годы множество молодых игроков покинуло Пайде, чтобы играть в более сильных лигах. Это принесло клубу не только развитие карьеры игроков, но и значительный доход. Как клубный руководитель, я могу быть доволен: если рядом с тобой такие лидеры, как Герт Камс и Яанус Пруули, и такие таланты, как Абдулай Сисей, Патрик Кристал, Кевор Палуметс, Эбрим Сингатех, Алассана Ятта, Мухаммед Санне и многие другие игроки, которые уехали в Европу, то амбициозные мечты действительно сбываются. Абдулай, спасибо за вдохновение!“
Главный тренер „Санкт-Паули“ Александр Блессин выразил радость по поводу перехода Абдула Сисея на официальном сайте клуба.
„Я рад, что нам удалось подписать контракт с Абдулаем. Это нападающий, обладающий для нас важными качествами. Он физически силен, активно участвует в игре с мячом и в нужные моменты прорезает защиту. Он способен завершать атаки как обеими ногами, так и головой. Наша цель — помочь ему, чтобы он смог продемонстрировать свои навыки и в Бундеслиге“, — сказал Блессин.