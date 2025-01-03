Большая сделка: нападающий „Пайде“ перешел в клуб немецкой Бундеслиги

Детали сделки между клубами не были раскрыты, и поэтому неизвестны ни сумма трансфера, ни продолжительность контракта. В социальных сетях предполагают, что сумма сделки могла составить около полумиллиона евро.

В Эстонском чемпионате Абдули Сисей продемонстрировал отличную форму, забив 13 голов в 15 матчах, а также отличился летом прошлого года в матчах Лиги конференций против валлийского, исландского и шведского клубов. Его яркие выступления привели к вызову в сборную Гамбии, где он забил свой первый гол в победном матче против Туниса, как сообщается на официальном сайте „Пайде“.

Футбольный клуб „Санкт-Паули“, вернувшийся в Бундеслигу после 13 лет отсутствия, одержал победу во 2-й Бундеслиге в прошлом году. Клуб проводит домашние игры на стадионе „Миллернтор“, вмещающем около 30 000 зрителей, и является главным городским соперником клуба „Гамбург“.

В своём прощальном сообщении Абдули Сисей поблагодарил всех за возможность сделать важный шаг в своей карьере:

„Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и руководству клуба! Благодарю за проведённое вместе время, за веру и доверие, а также за возможность проявить себя в Европе“, — сказал Сисей. „Хочу также выразить искреннюю благодарность всем людям на моей родине в Гамбии, которые помогли мне вырасти и развиться как футболисту. Спасибо моей семье, друзьям и родному клубу. Я сделаю всё, чтобы добиться успеха в Германии. Спасибо!“

Спортивный директор „Пайде“ Герт Камс подчеркнул важность перехода Абдулай Сисея для всего эстонского футбола.

„Абдулай приехал к нам летом, помог клубу достичь целей сезона, и теперь его ждет самый большой вызов в жизни. Его переход в „Санкт-Паули“ имеет особое значение как для „Пайде“, так и для эстонского футбола в целом — он первый игрок, который переходит напрямую из Премиум лиги в Бундеслигу, высший уровень европейского футбола в Германии. Можно быть уверенным, что после этого перехода наша домашняя Премиум лига получит больше внимания со стороны крупных иностранных клубов“, — отметил Камс.