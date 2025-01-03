В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме
В пятницу в Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме. Сообщается, что в квартире выбиты окна, пишет литовский портал Delfi.
По данным литовского Департамента пожарной безопасности и спасения, 3 января, в 11.44 ч. поступило сообщение о том, что в доме, на ул. Дзуку произошел взрыв в многоквартирном доме. Звонивший сказал, что дыма не видит. Пожарные-спасатели на месте выяснили, что взрыв произошел на пятом этаже дома, в квартире выбиты окна.
Пожарные-спасатели попали в квартиру, нашли там человека и передали его в руки врачей скорой помощи.
Выяснилось, что взрыв был серьезным. В квартире рухнуло внутреннее перекрытие, накренились конструкции, обрушилась крыша. Подозревают, что причиной взрыва была утечка газа, вызванная находившимся в квартире человеком. Полиция общается с ним на месте происшествия.
На место происшествия приехали волонтеры „Красного креста“ и Инспекции по строительству.