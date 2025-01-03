В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме

По данным литовского Департамента пожарной безопасности и спасения, 3 января, в 11.44 ч. поступило сообщение о том, что в доме, на ул. Дзуку произошел взрыв в многоквартирном доме. Звонивший сказал, что дыма не видит. Пожарные-спасатели на месте выяснили, что взрыв произошел на пятом этаже дома, в квартире выбиты окна.