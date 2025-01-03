За рубежом
03.01.2025, 14:00

В Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме

 
Взрыв в квартире в Вильнюсе.
Взрыв в квартире в Вильнюсе.
ФОТО: t.me/rusdelfi_lv

В пятницу в Вильнюсе произошел взрыв в многоквартирном доме. Сообщается, что в квартире выбиты окна, пишет литовский портал Delfi.

По данным литовского Департамента пожарной безопасности и спасения, 3 января, в 11.44 ч. поступило сообщение о том, что в доме, на ул. Дзуку произошел взрыв в многоквартирном доме. Звонивший сказал, что дыма не видит. Пожарные-спасатели на месте выяснили, что взрыв произошел на пятом этаже дома, в квартире выбиты окна.

Пожарные-спасатели попали в квартиру, нашли там человека и передали его в руки врачей скорой помощи.

Выяснилось, что взрыв был серьезным. В квартире рухнуло внутреннее перекрытие, накренились конструкции, обрушилась крыша. Подозревают, что причиной взрыва была утечка газа, вызванная находившимся в квартире человеком. Полиция общается с ним на месте происшествия.

На место происшествия приехали волонтеры „Красного креста“ и Инспекции по строительству.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии