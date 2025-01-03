ВИДЕО | В США частный самолет упал на крышу здания. Два человека погибли

Авиакатастрофа произошла 2 января в городе Фуллертон, Южная Калифорния, неподалеку от муниципального аэропорта, сообщила местная полиция. В результате погибли пилот и его 16-летняя дочь, сообщает ABC News.

Самолет упал на крышу мебельного склада около 14:00 по местному времени. Столб густого черного дыма был виден на расстоянии нескольких километров. Из здания были эвакуированы десятки человек. Пострадавшие, находившиеся внутри, получили травмы различной степени тяжести, от легких до очень тяжелых.

Представитель пожарной службы Фуллертона Майкл Мичем сообщил на вечерней пресс-конференции, что в результате инцидента травмы получили 19 человек. 11 из них были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что речь идет о самолете Van’s Aircraft RV-10, изготовленном в 2011 году. Авиакатастрофа также вызвала масштабный пожар и привела к значительным повреждениям части склада.

По словам Эллиота Симпсона, следователя Национального совета по безопасности на транспорте, одномоторный четырехместный самолет вылетел из аэропорта около 14:00 по местному времени и поднялся на высоту 900 футов, прежде чем передать по радио диспетчерской вышке запрос о немедленном возвращении в аэропорт. Пилоту разрешили приземлиться, однако он развернулся на 180 градусов и рухнул в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, врезавшись в мебельный склад и загоревшись.

„Одномоторный четырехместный самолет вылетел из аэропорта после 14:00 и поднялся на высоту 900 футов (274 метра), прежде чем связаться с диспетчерской башней с просьбой о немедленном возвращении в аэропорт“, — сообщил Эллиот Симпсон, исследователь Национального совета по безопасности на транспорте.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, самолет разбился менее чем через две минуты после вылета из муниципального аэропорта Фуллертон в округе Ориндж, расположенном в 10 километрах от парка „Диснейленд“. По словам Симпсона, авария произошла примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Фуллертон, город с населением около 140 тысяч человек, расположен в 40 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Аэропорт, откуда взлетел самолет, оснащен одной взлетно-посадочной полосой и вертолетной площадкой. Он также соседствует с жилыми районами и коммерческими складами.

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