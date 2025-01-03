ВИДЕО и ФОТО | В Нарве торжественно вспомнили 105-ю годовщину перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией

В строю было 350 человек из 1-й пехотной бригады, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Тюремной службы и дружины Кайтселийта, а также солдат союзников из Великобритании, Франции и США.

„Этой традиции парада уже пять лет, впервые провели его на 100 летие памятного события, - сказала RusDelfi после торжественной церемонии мэр Нарвы Катри Райк. - Освободительная война начиналась в Нарве, здесь она и закончилась. Важно вспомнить сегодня тех людей, кто тогда погиб за нашу свободу. Надо понимать, что свобода - это не то, что есть всегда, последние три года снова нам показали, что иногда приходится бороться за свободу, за один день ситуация может измениться. Мероприятие напоминает нам о том, что самое важное - это мир и свобода, о чем мы порой в ежедневной суете забываем“.

Юрий, житель Нарвы, рассказал, что ему интересно было посмотреть парад, и потому что здесь представлена военная техника, и потому что это еще раз напоминает о важности мира. „Главное, чтобы был мир“, - сказал Юрий.

На мероприятие многие пришли с детьми, которым было любопытно посмотреть на оружие, детям разрешали залезть внутрь некоторых военных машин.

Погода была минусовая, шел снег, после парада и солдаты, и гости мероприятия отправились пить горячий чай, а потом уже показывать или смотреть технику.

Из истории известно, что перемирие в ходе Освободительной войны вступило в силу 3 января 1920 года в 10:30 утра. Это перемирие завершило 13 месяцев боевых действий и стало важным шагом к подписанию Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года.

С момента вступления перемирия в силу военные действия прекратились на всем фронте, который простирался от реки Нарвы до Псковского озера и далее на юг.

Погранпункт в Нарве на время церемонии не прекращал свою работу. С 13:00 3 января движение автобусов и автомобилей вновь возобновится на Петровской площади.

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